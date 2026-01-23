"Боится, что не заработает": психолог раскрыла тайный смысл видеообращения Долиной

Профессиональный профайлер разглядела за трогательными словами народной артистки нечто большее, чем простое приглашение на концерт – настоящую панику.



Недавнее видеообращение Ларисы Долиной, в котором она приглашала поклонников на свой концерт в Домодедово, на первый взгляд выглядело очень искренне. Певица подчеркнула, что дорожит своими зрителями и ждет новых встреч. Однако за этой душевной речью специалисты увидели признаки глубочайшего стресса и отчаяния.

Клинический психолог и профайлер Светлана Грунина буквально "прочитала" лицо артистки и пришла к выводу: это была не просто пламенная речь, а крик о помощи.

Не любовь к зрителю, а панический страх

По мнению эксперта, главная эмоция, которую на самом деле транслировала певица, — это страх. Она не просто звала на концерт, она панически боялась, что он провалится.

"В начале ролика у нее на лице страх. Это видно по микровыражениям — растянутые губы, напряжение в шее. Для нее это очень стрессовая ситуация. Она боится, что на концерт к ней не придут, не будет зрителей в зале, значит, она не заработает денег", — заявила Грунина в комментарии для News.ru.

И этот страх, по словам психолога, буквально прописан на лице артистки, даже если она пытается скрыть его за дежурной улыбкой.

Микровыражения выдали все с головой

Профайлер считает, что истинные эмоции выдали непроизвольные реакции, которые невозможно контролировать. В самом начале ролика, по мнению Груниной, на лице Долиной отчетливо читается страх.

Об этом говорят "микровыражения — растянутые губы, напряжение в шее". Именно эти детали, незаметные простому зрителю, для специалиста являются прямым доказательством того, что певица находится на грани нервного срыва. Но почему она так боится?

Загнанная в угол: почему певица в отчаянии

У этого страха есть вполне реальные и очень веские причины. Последние месяцы для Ларисы Долиной превратились в настоящий кошмар. Она окончательно проиграла суд и потеряла квартиру, которую продала под влиянием мошенников за 112 миллионов рублей. Все вырученные деньги ушли преступникам. Вдобавок ко всему, на фоне судебных разбирательств певицу накрыла волна критики в социальных сетях. В такой ситуации провальный концерт — это не просто творческая неудача, а еще один удар по репутации и финансам.

Презрение и высокомерие: что скрывалось дальше

Однако страх — не единственная эмоция, которую психолог разглядела в этом коротком видео. Светлана Грунина считает, что во второй части ролика, где Долина произносит фразу "Вы и я", заметно откровенное презрение.

По ее словам, оно также читается в микровыражениях лица: это симметричная односторонняя улыбка и едва заметное закатывание глаз.

"Во всей второй части обращения после паузы она демонстрирует высокий уровень высокомерия при сравнении себя с другими. Это еще и особенность ее характера, у нее эта эмоция является базовой", — заключила профайлер.