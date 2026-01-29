Вскрылось, кто занял элитную недвижимость после Долиной

Престижный отель, где недавно отдыхала Лариса Долина, недолго пустовал, и имя новой гостьи говорит о многом.



Похоже, в российском шоу-бизнесе появился новый негласный маркер успеха — отдых в роскошном пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Даби. Недавно здесь восстанавливала силы "тяжелая артиллерия" эстрады в лице Ларисы Долиной. И вот стало известно, кто занял ту самую элитную недвижимость — роскошную виллу — сразу после певицы. Новой хозяйкой временной резиденции оказалась телеведущая Регина Тодоренко.

Отдых по-королевски

Как сообщает kp.ru, Регина Тодоренко проводит отпуск на острове в Абу-Даби вместе со своей большой семьей — мужем Владом Топаловым и детьми. Для комфортного отдыха телеведущая арендовала не просто номер, а отдельную резиденцию с собственным бассейном и несколькими спальнями. Стоимость такого удовольствия начинается от 250 тысяч рублей в сутки.

Именно в этом отеле и на похожей вилле совсем недавно, в январе, отдыхала Лариса Долина. Тот отпуск народной артистки, стоивший, по слухам, около 1,4 миллиона рублей, наделал много шума.

"Эффект Долиной"

Этот выбор не остался незамеченным. В сети тут же начали говорить о том, что Тодоренко сравнялась по уровню и возможностям с легендами эстрады. Если раньше такой отдых могли позволить себе только звезды "старой гвардии", то теперь планка доступна и молодому поколению знаменитостей.

Для Регины этот роскошный отпуск стал первой серьезной передышкой после рождения третьего ребенка. Напомним, в сентябре 2025 года она стала многодетной матерью. Но засиживаться дома она не стала: уже в конце октября телеведущая триумфально появилась на красной дорожке "Золотого Граммофона", гордо заявив, что "вышла из декрета".

Похоже, отдых в "отеле Долиной" — это не просто отпуск, а наглядная демонстрация того, что Регина Тодоренко прочно вошла в высшую лигу российского шоу-бизнеса, где может позволить себе тот же уровень роскоши, что и признанные мэтры.