Мужской мозг стареет быстрее, но страшный диагноз чаще ставят женщинам: ученые раскрыли жестокий парадокс

Новое крупное исследование выявило неожиданную и тревожную закономерность, которая касается абсолютно всех.



Мы привыкли думать, что старение — универсальный процесс, который одинаково затрагивает и мужчин, и женщин. Однако, как оказалось, когда речь заходит о нашем мозге, правила игры кардинально меняются. По информации из блога врача Зухры Павловой, масштабное исследование показало, что мужской мозг в среднем стареет значительно быстрее женского, но это не спасает женщин от другого, не менее страшного сценария.

Неожиданный результат: что показало МРТ

Ученые проанализировали МРТ-снимки более 4700 человек в возрасте от 17 до 95 лет. Они оценивали не паспортный, а биологический возраст мозга — то есть его реальное состояние, обьем тканей и метаболическую активность. Результаты, опубликованные в престижном журнале PNAS, оказались поразительными.

С возрастом мозг мужчин теряет объем и "молодые" характеристики быстрее.

У женщин эти изменения происходят медленнее и мягче.

Разница становится особенно заметной после 40–50 лет.

Казалось бы, вывод очевиден: мужскому мозгу приходится тяжелее. Но именно здесь и скрывается главный парадокс.

Почему же болезнь Альцгеймера чаще у женщин?

Несмотря на то, что мужской мозг изнашивается быстрее, страшный диагноз "болезнь Альцгеймера" гораздо чаще диагностируют у женщин. Как такое возможно?

Авторы исследования нашли этому объяснение. Вероятнее всего, женский организм обладает более сильными компенсаторными механизмами. Проще говоря, женский мозг дольше "держится" и сопротивляется возрастным изменениям. Но когда его защита все-таки ломается, болезнь проявляется резко и агрессивно.

Если обобщить:

У мужчин: более ранний, но постепенный износ мозга.

У женщин: более поздний сценарий, но когда "плотина прорывается", последствия могут быть тяжелее.

Старение мозга — не приговор: что делать

Самое важное и позитивное в этом исследовании то, что старение мозга — это не фатальный процесс, а управляемый. Наш мозг очень чувствителен к образу жизни, и в наших силах замедлить его "биологические часы".

Что реально помогает сохранить мозг молодым:

Регулярная физическая активность.

Выстроенный режим сна.

Сбалансированное питание.

Контроль уровня сахара в крови и артериального давления.

Как справедливо отмечает доктор Павлова, "вы знаете, что нужно делать, чтобы мозг дольше оставался молодым". Эти простые правила актуальны для всех, независимо от пола, и могут стать лучшей защитой от возрастных изменений.