Желание есть мел, лед или землю – не причуда: врач назвала скрытый признак опасного заболевания

Странные пищевые привычки могут оказаться не просто капризом, а сигналом организма о серьезном сбое, который требует немедленного внимания.

Наверняка вы слышали истории о людях, которые с удовольствием грызут мел или не могут прожить и дня без стакана льда. Обычно это воспринимается как безобидная странность, но на самом деле за такими желаниями может скрываться серьезная медицинская проблема. По информации из блога врача Анны Барановой, подобные пристрастия — классический симптом железодефицитной анемии.

Это состояние имеет научное название — "пика хлоротика" — и глубокие физиологические корни.

Что такое пика и почему это не смешно?

Пика — это медицинский термин, обозначающий непреодолимую тягу к употреблению несъедобных или странных веществ: глины, мела, бумаги, угля или льда. Чаще всего это явление наблюдается у людей со значительным дефицитом железа в организме.

Точные механизмы до конца не изучены, но ученые выделяют несколько основных причин:

Попытка компенсации. Организм, испытывая нехватку микроэлементов, инстинктивно пытается найти их в самых неожиданных источниках.

Организм, испытывая нехватку микроэлементов, инстинктивно пытается найти их в самых неожиданных источниках. Снятие симптомов. Например, тяга ко льду (пагофагия) может быть попыткой справиться с воспалением во рту или снять усталость, характерную для анемии.

Например, тяга ко льду (пагофагия) может быть попыткой справиться с воспалением во рту или снять усталость, характерную для анемии. Нарушение вкуса. Дефицит железа может изменять вкусовые рецепторы, из-за чего обычная еда кажется пресной, а человек ищет новые, более яркие ощущения.

Дефицит железа может изменять вкусовые рецепторы, из-за чего обычная еда кажется пресной, а человек ищет новые, более яркие ощущения. Психологический аспект. Нехватка железа влияет на работу нейромедиаторов, отвечающих за настроение и поведение, что и приводит к странным пищевым прихотям.

Научные исследования подтверждают эту связь. Так, работа, опубликованная в Journal of the American Dietetic Association, показала, что более 50% людей с железодефицитной анемией испытывали подобные симптомы. После лечения препаратами железа их странные желания исчезали.

От сороки и "зеленой болезни": откуда такие странные названия?

Название у этого состояния довольно поэтичное, и у каждой его части есть своя история.

Пика (pica) в переводе с латыни означает "сорока". Это отсылка к поведению птицы, которая известна своей привычкой тащить в гнездо самые разные несъедобные предметы.

Хлоротика происходит от слова "хлороз" (от греческого "chloros" — "зеленый"). Так в старину называли тяжелую форму анемии, от которой кожа у молодых женщин приобретала характерный бледно-зеленоватый оттенок.

Таким образом, "пика хлоротика" — это, по сути, "привычка сороки у людей с зеленой кожей", что довольно точно описывает суть явления.

Не только мел: какие еще бывают странные желания

Существует несколько разновидностей этого состояния, в зависимости от того, на что именно тянет человека. Вот самые распространенные из них:

Название Что хочется есть Чаще всего связано с Пагофагия Лед Железодефицитной анемией Геофагия Земля, глина Дефицитом железа, цинка Амилофагия Сырой крахмал, мука, тесто Железодефицитной анемией Мелафагия Мел Нехваткой кальция или железа Пленкофагия Бумага Дефицитом железа, стрессом Трихофагия Волосы Психическими расстройствами

Если вы заметили у себя или своих близких тягу к чему-то подобному, не стоит это игнорировать или списывать на капризы. Чаще всего такие необычные пищевые привычки полностью проходят, как только уровень железа в организме приходит в норму. Это веский повод обратиться к врачу и сдать анализы.