"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы

Вы получили результаты из лаборатории, увидели цифры выше "нормы" и уже гуглите страшные диагнозы? Не спешите хвататься за сердце – скорее всего, вы просто не знаете одного важного правила.

Мы привыкли доверять бланкам из лаборатории. Если там написано, что норма заканчивается на цифре 20, а у нас 30 — начинается паника. Однако известный врач и телеведущий Александр Мясников призывает успокоиться. В своем телеграм-канале он объяснил: стандартные референсные значения часто не учитывают главного — вашего возраста.

Доктор поделился простыми формулами, которые помогут понять, действительно ли у вас проблемы, или же ваши показатели абсолютно нормальны для ваших лет.

СОЭ: почему воспаления на самом деле нет

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — один из самых популярных анализов, который любят назначать при любой простуде. Пациенты часто пугаются "повышенного" результата, считая это признаком серьезного скрытого воспаления.

Однако Мясников уверяет: большинство этих страхов надуманы. Верхняя граница нормы СОЭ напрямую зависит от возраста и пола.

Формула расчета:

Для мужчин: возраст разделить на 2.

Пример: Вам 60 лет. 60 / 2 = 30. Ваша норма — до 30 мм/ч.

Для женщин: (Возраст + 10) разделить на 2.

Пример: вам 60 лет. (60 + 10) / 2 = 35. Ваша норма — до 35 мм/ч.

Если ваши цифры укладываются в эту формулу, беспокоиться о "страшном воспалении" не стоит.

Д-димер: главная ошибка эпохи COVID

Александр Мясников особенно жестко высказался по поводу анализа на Д-димер. По его словам, пандемия нанесла вред не только вирусом, но и тем, что познакомила широкий круг пациентов и "недалеких врачей" с этим показателем.

Сегодня его часто назначают при обычной диспансеризации и, увидев повышение, тут же прописывают опасные кроверазжижающие препараты. Доктор называет это врачебной ошибкой.

"Д-димер нужен для дифференциации симптомов, а не для скрининга тромбозов! Он может быть повышен от множества разных причин", — объясняет врач.

К тому же, его нормы тоже часто трактуют неверно. С возрастом уровень Д-димера естественным образом растет.

Формула верхней границы: возраст умножить на 10.

Пример: в 70 лет нормальным считается показатель около 700 мкг/л. Лечить такие цифры не нужно!

Пульс: когда сердцу можно биться чаще

Еще один важный показатель — частота сердечных сокращений (пульс) при физической нагрузке. Многие боятся перегрузить сердце в спортзале или на пробежке.

Формула предельного пульса: 220 минус возраст.

Пример: если вам 50 лет, ваш максимальный пульс при нагрузке — 170 ударов в минуту (220 – 50).

Конечно, эти правила приблизительны, но они отлично помогают сориентироваться и избежать лишней нервотрепки. Так что прежде чем пугаться цифр в бланке, просто возьмите калькулятор.