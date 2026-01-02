Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы

Каникулы в самом разгаре, и это идеальное время, чтобы наполнить их не только отдыхом, но и впечатлениями.



Первое января прошло в режиме "перезагрузки", и вот вы просыпаетесь второго числа с мыслью: "А что дальше?".

Если вам хочется чего-то большего, чем марафон сериалов, вот 7 идей, как провести оставшиеся выходные интересно и с пользой.

1. Устроить день зимнего спорта

Не обязательно быть профессионалом. Отправляйтесь на ближайший каток, даже если стоите на коньках неуверенно — смех и румяные щеки гарантированы. Другой вариант — лыжная прогулка по парку или катание с горки на "ватрушках". Главное — движение и свежий воздух.

2. Посетить музей или выставку

В праздники многие музеи работают по особому графику и готовят интересные программы. Это шанс без спешки побродить по полупустым залам, посмотреть на то, что давно откладывали, или открыть для себя новую галерею. Культурная "подзарядка" — прекрасное начало года.

3. Организовать тематический киновечер

Это не просто просмотр фильмов, а целое событие. Выберите тему: например, "Все фильмы с молодым Томом Хэнксом", "Трилогия "Властелин колец"" или "Лучшие фильмы-номинанты на "Оскар" прошлого года". Приготовьте тематические закуски (лимонные дольки к "Крестному отцу"), соберите друзей и погружайтесь в мир кино.

4. Провести чемпионат по настольным играм

Достаньте с полки запылившиеся коробки с "Монополией", "Имаджинариумом" или "Каркассоном". Настолки — это отличный способ весело провести время с семьей или друзьями, разбудить азарт и вдоволь посмеяться.

5. Отправиться на зимнюю фотосессию

Вам не нужен профессиональный фотограф. Просто оденьтесь потеплее, возьмите с собой термос с чаем и отправляйтесь в заснеженный парк или на красивые городские улочки. Ищите интересные детали: замерзшие ягоды рябины, узоры на окнах, следы птиц на снегу. Такие кадры будут согревать вас весь год.

6. Приготовить сложное блюдо, на которое никогда не хватало времени

Мечтали испечь торт "Наполеон", приготовить настоящую пасту или освоить азиатский суп фо-бо? Каникулы — идеальное время для кулинарных экспериментов. Включите музыку, откройте рецепт и творите без спешки.

7. Устроить домашний спа-день

Полное расслабление для тела и души. Наполните ванну с пеной и морской солью, зажгите ароматические свечи, сделайте маску для лица и волос, включите спокойную музыку. Это возможность позаботиться о себе и восстановить силы перед рабочими буднями.