Доктор Мясников рассказал о "диетическом" сахарозаменителе, который сжигает жир, но бьет по сердцу и мозгу

Искусственные подсластители кажутся идеальным выходом. Но что, если эта "безопасная" альтернатива наносит скрытый удар по самым важным органам, даже в минимальных дозах?



Миллионы людей по всему миру заменяют сахар в своем рационе на искусственные подсластители. Мы добавляем их в кофе, покупаем "диетические" газировки и десерты, будучи уверенными, что делаем выбор в пользу здоровья и стройной фигуры. Один из самых популярных таких заменителей — аспартам. Но, как поделился в своем телеграм-канале доктор Мясников, новое исследование из Испании ставит безопасность этого вещества под огромный вопрос.

Эксперимент, который все меняет

Испанские ученые решили проверить, как аспартам влияет на организм в долгосрочной перспективе. Они давали мышам дозу, которая была в 7 раз ниже той, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает безопасной для человека. То есть, это была микроскопическая, абсолютно "разрешенная" доза.

И вот какие результаты они получили.

Сначала хорошая новость

Эксперимент подтвердил то, ради чего многие и используют аспартам:

Жировые отложения у мышей снизились примерно на 20%.

Казалось бы, вот оно — доказательство эффективности. Можно есть сладкое и худеть. Но за этот "бонус" организм мышей заплатил слишком высокую цену.

А теперь плохие новости: скрытый удар

Вместе со снижением жира у подопытных проявились два очень тревожных побочных эффекта:

Умеренная гипертрофия сердца. Простыми словами, сердце немного увеличилось в размерах, что является тревожным признаком и может вести к серьезным сердечно-сосудистым проблемам в будущем. Снижение когнитивных функций мозга. Мыши стали хуже справляться с задачами на сообразительность и память. Их мозг начал работать менее эффективно.

Самая главная опасность

Главная тревога, которую вызвало это исследование, заключается в том, что все эти негативные эффекты проявились при дозировках, которые сегодня считаются абсолютно безопасными для человека. Это значит, что, выпивая всего одну банку диетической газировки в день, мы можем даже не подозревать, какой скрытый вред наносим своему сердцу и мозгу.

Это исследование — не единственное. Ранее проведенные работы уже связывали искусственные подсластители с повышенным риском инсульта и ухудшением когнитивных способностей.

Сейчас исследователи в Испании изучают, как другие популярные сахарозаменители воздействуют на организм. Ученые надеются, что новые данные заставят мировые организации здравоохранения пересмотреть свои рекомендации. А пока этого не произошло, стоит дважды подумать, прежде чем положить в корзину продукт с пометкой "без сахара".