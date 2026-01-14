Суд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой

Недавно адвокат Глеб Рыськов подал иск с требованием признать пирс Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище незаконным. Однако суд оставил его без удовлетворения.



По данным Московско-Окского бассейного водного управления, иск Рыськова был отклонен Кировским районным судом Саратова. Адвокат пытался получить право водопользования на части водохранилища, но столкнулся с проблемой: пирс Пугачевой препятствовал проведению аукциона.

В результате Рыськов обратился в суд с требованием признать действия управления, отказавшего в предоставлении водного объекта в пользование, незаконными. В ответе ведомства указано, что для выяснения обстоятельств, связанных с размещением плавучего сооружения, была организована проверка.

Специалисты выехали на место и провели необходимые исследования, сообщает РИА Новости. По итогам проверки Рыськову был направлен мотивированный ответ, который подтвердил законность существования пирса.

Стоит отметить, что пирс стал предметом разбирательств после того, как его признали незаконным. В 2014 году Пугачева подарила свою дачу Никите Преснякову, однако сама певица не переоформила на него и прилегающий к дому участок с пирсом, что теперь обернулось для нее серьезными последствиями.

По информации Росводресурса, у Пугачевой отсутствуют необходимые документы, разрешающие строительство пирса. Более того, проверка показала, что участок, на котором он расположен, является особо охраняемой природной территорией, предназначенной исключительно для отдыха, а не для швартования лодок.