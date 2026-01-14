Путь к деменции начинается с челюсти: какой симптом во рту прямо указывает на угрозу для памяти

Недавнее исследование японских ученых пролило свет на пугающую взаимосвязь между состоянием полости рта и сохранением ясности нашего сознания.



С возрастом многие привыкают к мысли, что проблемы с зубами — это лишь вопрос эстетики или удобства приема пищи. Однако специалисты из Института Science Tokyo выяснили, что цена отсутствия должного ухода за полостью рта может быть гораздо выше, чем мы привыкли считать, сообщает RidLife. Оказывается, состояние наших десен и зубов способно напрямую влиять на развитие деменции через сложные биологические и социальные механизмы.

Невидимая угроза в челюсти

Группа исследователей под руководством профессора Дзюна Аида проанализировала массив эпидемиологических данных. Выяснилось, что такие распространенные нарушения, как утрата зубов, сухость во рту или ослабление челюстей, создают основу для тяжелых расстройств. Проблема заключается не только в физическом дискомфорте, но и в том, как эти изменения перестраивают жизнь человека.

Многие предыдущие научные работы не учитывали, что когнитивные способности могут начать снижаться еще до того, как состояние рта станет критическим. Японские ученые решили уточнить эту связь и обнаружили, что "забыть все" можно именно из-за игнорирования проблем с зубами.

Почему молчание не всегда золото

Исследователи полагают, что одним из ключевых механизмов развития деменции становится социальная изоляция. Когда человеку трудно пережевывать пищу или четко произносить слова, он начинает подсознательно избегать общения.

Социальная активность — это мощная тренировка для мозга. Как только она исчезает из-за стеснения или физических трудностей, риск увядания когнитивных функций резко возрастает. Проблемы с речью и приемом пищи буквально "запирают" человека в одиночестве, которое губительно для психического здоровья.

Главный признак надвигающейся беды

Помимо теоретического анализа, команда Аиды в течение шести лет наблюдала за тремя тысячами пожилых жителей Японии. Ученые искали связь между так называемой "оральной хрупкостью" и общим состоянием организма. Результаты эксперимента позволили выделить факторы, которые сильнее всего влияют на здоровье.

В таблице ниже приведены основные показатели, за которыми стоит следить особенно внимательно:

Фактор риска Влияние на организм Трудности с жеванием Самый сильный предвестник быстрой потери веса Сухость во рту Затрудняет глотание и делает речь неразборчивой Утрата зубов Ведет к обеднению рациона и дефициту витаминов

Согласно информации из Института Science Tokyo, именно проблемы с пережевыванием пищи оказались наиболее опасным сигналом. Они ведут к потере веса и общему ослаблению организма, что создает идеальные условия для прогрессирования возрастных изменений мозга. Теперь ученым предстоит разработать новые меры профилактики, чтобы обычный поход к стоматологу стал эффективным способом защиты от деменции.