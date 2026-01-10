Гуляющие по 15 минут и дольше люди меньше подвержены инфарктам – исследование

Врачи сравнили пользу одной продолжительной прогулки с несколькими короткими физическими активностями и пришли к интересным выводам.

Результаты исследования показали, что люди, которые гуляют не менее 15 минут подряд, имеют значительно меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний и других серьезных заболеваний. В исследовании приняли участие люди, которые проходили менее восьми тысяч шагов в день и не имели заболеваний сердца или рака на момент начала.

Ученые проанализировали данные о физической активности участников и сопоставили их с информацией о смертности от различных причин. В процессе исследования было зафиксировано 735 смертей и 3119 случаев сердечно-сосудистых осложнений.

Результаты показали, что короткие всплески активности, продолжительностью менее пяти минут, были связаны с более высоким риском летального исхода — на 4,36 процента выше по сравнению с теми, кто занимался физической активностью дольше. Что касается риска сердечно-сосудистых заболеваний, то у людей с короткими прогулками он увеличивался на 13,03 процента за почти десять лет наблюдений.

С другой стороны, те участники, которые уделяли время прогулкам продолжительностью 15 минут и более, имели гораздо меньшие показатели смертности: всего 0,8 процента от всех причин и 4,39 процента от сердечно-сосудистых заболеваний. Эти данные подчеркивают важность длительных физических нагрузок для поддержания здоровья, особенно для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Ученые также отметили, что короткие прогулки могли быть связаны с наличием у некоторых участников скрытых проблем со здоровьем. Это подчеркивает необходимость более глубокого анализа состояния здоровья людей, прежде чем делать выводы о влиянии физической активности на здоровье.

Кроме того, врачи Элпидио Франко и Розана Кастелло Бранко ранее выделили пять утренних привычек, способствующих улучшению качества жизни. Они рекомендуют придерживаться режима сна, пить стакан воды сразу после пробуждения и не пропускать завтрак.