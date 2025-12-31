Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Четверг 19 февраля

15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря

Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря
10397

Найдите уютный уголок, налейте себе чашку чая и давайте немного поразмышляем.

Последний день года — время особенное. Воздух пропитан ароматом мандаринов и предвкушением чуда, а телефон разрывается от поздравлений. В этой приятной суете так легко пробежать мимо важного — короткой остановки, чтобы поговорить с самим собой.

Подведение итогов часто ассоциируется с оценкой достижений и поиском недостатков. Но мы предлагаем другой путь. Давайте на несколько минут отложим списки дел и просто зададим себе пять теплых вопросов. Их цель — не поставить себе "оценку" за год, а с благодарностью проводить его, забрав с собой самое ценное.

1. За что я больше всего благодарен этому году?

Это самый важный вопрос, и он намеренно стоит первым. Попробуйте вспомнить не только большие события вроде повышения на работе или крупной покупки. Благодарность часто прячется в мелочах: в утреннем кофе, сваренном для вас близким человеком; в случайно услышанной песне, которая подняла настроение; в прогулке по солнечному парку; в неожиданном звонке старого друга. Составьте в уме свой маленький "список благодарности", и вы удивитесь, каким наполненным был ваш год.

2. Какой момент заставил меня искренне рассмеяться?

Вспомните тот самый случай, когда вы смеялись до слез, до боли в животе. Может, это была нелепая оговорка, забавный случай с домашним питомцем или шутка в компании друзей, понятная только вам. Чистый, искренний смех — это индикатор счастья. Поймайте это ощущение снова, улыбнитесь воспоминанию. Эта эмоция — настоящий подарок, который стоит забрать с собой в будущее.

3. Чему новому я научился (пусть даже это рецепт идеальных сырников)?

Речь не обязательно о прорывных навыках или пройденных курсах. Возможно, вы научились лучше понимать себя, отстаивать свои границы или просить о помощи. А может, вы наконец освоили то самое сложное блюдо, научились сажать цветы или разобрались в новом приложении на телефоне. Любой новый опыт — это рост. Признайте и похвалите себя за это.

4. Кто был моим "человеком года"?

Это может быть один человек или несколько. Тот, кто поддерживал в трудную минуту. Тот, с кем вы разделили самые радостные моменты. Тот, кто вдохновлял или просто был рядом, когда это было нужно. Подумайте об этих людях с теплотой. И если есть возможность, отправьте им сегодня короткое сообщение со словами "спасибо, что ты есть". Человеческие связи — наша главная опора.

5. Какое маленькое открытие о себе я сделал в этом году?

Возможно, вы обнаружили, что обожаете вставать на рассвете, или поняли, что джаз успокаивает вас лучше любой медитации. Может, вы осознали, что способны на большее, чем думали, или, наоборот, поняли, как важно позволять себе отдыхать. Эти маленькие открытия о себе — как путеводные звезды. Они помогают лучше понять свои истинные желания и строить жизнь, которая приносит радость.

Провожая старый год, важно помнить: вы справились. Вы прожили еще 365 разных дней. И теперь вы стоите на пороге чего-то нового — не с грузом ошибок, а с багажом ценного опыта.

С наступающим!

Шоу-бизнес в Telegram

31 декабря 2025, 15:22
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком
Смелая выходка артиста на льду самого глубокого озера планеты вызвала небывалый ажиотаж и волну откровенных признаний от его аудитории. Популярный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, умеет мастерски подогревать интерес к своей персоне.

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день
Подробности громкого дела встряхнули Британию. Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении
Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности. Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня.

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе
Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью. В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля.

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике
Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования. Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки.

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие
Мало кто знает, что обычный завтрак в середине февраля может стать мощным оберегом, который притянет в дом гармонию и защитит близких от раздоров. В народном календаре 19 февраля отмечается день Вукола Телятника.

Выбор читателей

18/02СрдПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 18/02СрдОставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 17/02ВтрЗапрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 18/02СрдОб этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 17/02ВтрЧерные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18/02СрдЧасть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна