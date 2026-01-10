Тест: насколько хорошо вы помните, чем закончились наши любимые фильмы из СССР?

Киноленты заставляют нас смеяться и плакать, погружая в мир, где любовь и дружба преодолевают все преграды. Проверьте свою память о культовых финалах советского кино и вспомните, какие чувства они у вас вызывают.
1. Какая сцена разворачивается перед нами в финале фильме "Афоня"?
А) Катя признается, что она работает в милиции, и арестовывает Афоню за тунеядство.
Б) Афоня становится слесарем первого разряда.
В) Афоня встречает Катю, которая стоит на краю летного поля с чемоданчиком в руке.
2. Какая развязка была у фильма "Самая обаятельная и привлекательная"?
А) Надя встречается с Володей на концерте Джанни Моранди, звучит Uno su mille, они целуются.
Б) Надя уводит мужа у Сусанны.
В) Надя вновь приходит играть в настольный теннис с Геной и понимает, что он и есть ее судьба.
3. Какую фразу произносит повзрослевший Костик в финале "Покровских ворот"?
А) Где вы теперь, друзья моей юности? Вы, бескорыстные подружки?
Б) Была без радостей любовь, разлука будет без печали.
В) К чему бесплодно спорить с веком? Обычай деспот меж людей.
4. Что говорит маменька Мише в финале фильма "Женитьба Бальзаминова" 1964 года?
А) Удавить Матрену мало!
Б) Ничего, Миша, с деньгами-то мы и без ума проживем!
В) Миша, не нервируй меня!
5. Чем заканчивается фильм "Невероятные приключения итальянцев в России"?
А) Миграционная служба задерживает и депортирует итальянцев.
Б) Андрей улетает с Ольгой в Италию.
В) Ольга остается в СССР.
Правильные ответы:
1. — В) Афоня встречает Катю, которая стоит на краю летного поля с чемоданчиком в руке.
2. — В) Надя вновь приходит играть в настольный теннис с Геной и понимает, что он и есть ее судьба.
3. — А) Где вы теперь, друзья моей юности? Вы, бескорыстные подружки?
4. — Б) Ничего, Миша, с деньгами-то мы и без ума проживем!
5. — В) Ольга остается в СССР.