Забудьте про овсянку: эксперты назвали крупу, которая снижает "плохой" холестерин на 12%

Когда речь заходит о борьбе с холестерином, мы сразу вспоминаем овсянку и оливковое масло. Но что, если есть продукт, который работает не хуже, а мы о нем почти ничего не знаем?



Борьба с "плохим" холестерином — настоящий квест для многих. Мы меняем рацион, отказываемся от любимых блюд и с надеждой смотрим на каждую новую статью о "суперфудах". Но, кажется, один из таких супергероев все это время был совсем рядом, но оставался в тени. Речь об амаранте.

Недавно на Международном конгрессе диетологов и нутрициологов были представлены результаты очень интересного исследования. О них рассказала кандидат медицинских наук Антонина Стародубова из ФИЦ питания. Ученые решили проверить, как этот скромный продукт влияет на здоровье людей с лишним весом и повышенным холестерином. И результаты впечатляют.

Эксперимент: что будет, если есть амарант каждый день?

Для исследования пригласили более 30 человек с двумя распространенными проблемами: ожирением и дислипидемией (это когда уровень холестерина выше нормы). В течение двух месяцев их рацион был не только низкокалорийным, но и обогащенным продуктами из амаранта. Участники ели амарантовую кашу, заправляли салаты амарантовым маслом и перекусывали специальными батончиками.

По сути, это была обычная диета, но с одним важным "секретным" ингредиентом. Ученые внимательно следили за показателями здоровья, чтобы понять: это просто эффект от снижения калорий или амарант действительно работает?

Результаты удивили даже скептиков: цифры говорят сами за себя

Спустя два месяца участники прошли повторное обследование. И вот что оно показало:

Общий холестерин снизился на 13,1%.

Уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) упал на 12,0%.

Масса тела в среднем уменьшилась на 9,4%.

Процент жировой массы сократился на 8,2%.

Получается, амарант не только помог в борьбе с холестерином, но и внес весомый вклад в процесс похудения, причем именно за счет жира. Это не просто цифры, это реальное улучшение здоровья. Но как это работает? Неужели какая-то каша может быть настолько эффективной?

В чем секрет амаранта? Разбираем состав

Магия амаранта кроется в его уникальном составе. Он содержит сразу три мощных компонента, которые бьют точно в цель:

Сквален. Мощный антиоксидант, который помогает регулировать холестериновый обмен. Фитостеролы. Эти растительные вещества мешают "плохому" холестерину всасываться в кишечнике. Проще говоря, они выстраивают "блокпост" и не пускают врага в кровоток. Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). Те самые полезные жиры, которые необходимы для здоровья сердца и сосудов.

Именно это трио помогает нашему организму наладить жировой обмен и, как следствие, снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование наглядно доказало: продукты из амаранта — это не просто еда, а эффективное дополнение к рациону для тех, кто следит за своим здоровьем.

Добавить амарант в свою жизнь проще, чем кажется: начните с каши на завтрак, замените привычное масло в салате на амарантовое или держите под рукой полезный батончик для перекуса.

Конечно, амарант — не панацея, и он не заменит консультацию с врачом. Но как вкусное и полезное дополнение к здоровому образу жизни — это настоящий подарок природы.