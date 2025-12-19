Тест: угадай советский шедевр по кадру с автомобилем

В СССР автомобиль был не просто средством передвижения, а настоящим символом статуса, а в кино – полноценным героем. Сможете ли вы узнать легендарную ленту, если в кадре останется только "железный конь" главных героев?



Будьте внимательны: если первые три вопроса покажутся вам легкой прогулкой, то на пятом обычно "срезаются" даже те, кто пересмотрел эти шедевры десятки раз. Готовы проверить свою зрительную память и доказать, что вы эксперт по советскому ретро?

