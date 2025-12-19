"Настоящее чудо, мистика": Вадим Верник рассказал, как утерянная футболка Пеле вернулась к нему спустя 30 лет

Известный журналист и телеведущий Вадим Верник представил свою новую книгу "Пеле. Бразильская самба. Неспортивные заметки".



В большом интервью "Клео.ру", приуроченном к выходу книги о Пеле, Вадим Верник поделился почти мистической историей. Около 30 лет назад, после эксклюзивного интервью с легендарным футболистом, тот подарил ему сувенирную майку со своим автографом. Несколько лет Верник хранил этот подарок, а затем передал его своему племяннику Борису, который всерьез увлекся футболом, со словами: "Желаю тебе стать новым Пеле!".

Годы шли, племянник вырос, и футболка, казалось, была утеряна навсегда. Но когда Вадим начал работать над книгой, произошло настоящее чудо.

"Вдруг настоящее чудо, мистика к выходу книги: майка нашлась — на даче в старом шкафу, в своем первозданном виде, как будто не было всех этих лет!" — рассказал журналист.

Эта находка так его впечатлила, что он сфотографировался в ней, включил фото в книгу и назвал главу "Многоуважаемый шкаф", цитируя персонажа из чеховского "Вишневого сада".

Сама книга, по словам автора, не о спорте, а об эмоциях и великих людях, с которыми ему посчастливилось общаться. Верник вспоминает, как 30 лет назад, будучи человеком, "не разбирающимся в футболе от слова совсем", он согласился сделать фильм о Пеле. Встреча проходила в московском отеле "Балчуг Кемпински". Верник прихватил с собой гитару брата Игоря, и в какой-то момент ему удалось уговорить Пеле спеть.

"Меня просто потряс его баритон: мягкий, низкий, лайтовый такой. И песни очень мелодичные, в стиле самбы... Помню, как перебирая аккорды, Пеле с сожалением произнес: "Гитара расстроена". – "Так обрадуйте ее", – попросил я с улыбкой", — поделился воспоминаниями автор.

В книге также представлены истории о встречах с другими легендами: футболистом Никитой Симоняном, хоккеистом Александром Овечкиным, которого Верник называет "Пеле в хоккее", актером Робертом Де Ниро и великим тенором Лучано Паваротти. Но история со старой футболкой, найденной в шкафу, стала для самого автора главным символом этой работы — символом того, как прошлое неожиданно возвращается, чтобы напомнить о самых ярких моментах жизни.