Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"?

Фильм "Чучело" режиссера Ролана Быкова стал настоящей сенсацией в советском кинематографе. Картина поднимала темы, о которых ранее в СССР было принято не говорить.

В центре сюжета – история девочки Лены, которая становится жертвой травли со стороны одноклассников. Фильм открыл глаза зрителям на проблемы школьной жизни. Советские граждане впервые увидели на экране, как жестокость может проявляться среди детей.

"Чучело" вызвало бурные обсуждения: одни критиковали его за показ негативного образа советской молодежи, другие же отмечали важность поднятых проблем. Помните ли вы ключевые моменты сюжета?

1. Кем был Николай Бессольцев?

А) Моряком

Б) Продавцом

В) Отставным офицером

2. Какое прозвище было у Бессольцева?

А) Заплаточник

Б) Коллекционер

В) Буржуй

3. Кто заступался за Лену Бессольцеву?

А) Васильев

Б) Сомов

В) Попов

4. Вместо какого урока школьники пошли в кино?

А) Алгебра

Б) Физика

В) География

5. Как учащиеся "Б" класса проверяли, кто предатель?

А) Стригли налысо

Б) Щупали пульс

В) Заставляли высоко прыгать

6. Какое прозвище было у Мироновой?

А) Железная леди

Б) Железный гвоздь

В) Железная кнопка

7. Что дедушка Лены подарил школе в день отъезда внучки?

А) Свой дом

Б) Картину

В) Часы

Правильные ответы:

1. — В) Отставным офицером

2. — А) Заплаточник

3. — А) Васильев

4. — Б) Физика

5. — Б) Щупали пульс

6. — В) Железная кнопка

7. — Б) Картину