Назван салат, который ни за что нельзя есть на Новый год: дети его любят

Оливье, "шуба" и, конечно, салат с крабовыми палочками. Этот нежный вкус знаком с детства. Но что, если мы скажем, что под аппетитной красно-белой оболочкой скрывается совсем не то, что вы думаете, и в этом продукте нет ни грамма краба?

Новогодний стол — это территория традиций. И салат с крабовыми палочками по праву занимает на нем почетное место. Он легкий, быстрый в приготовлении и нравится почти всем. Но диетологи и нутрициологи все чаще бьют тревогу, призывая внимательнее посмотреть на главный ингредиент этого блюда.

Оказывается, "крабовые палочки" — это всего лишь имитация, и ее состав может вас, мягко говоря, удивить. Давайте вместе с доктором Зубаревой разберем этот популярный продукт буквально по молекулам.

1. Загадочное сурими: рыба или ее тень?

Основа любых крабовых палочек — это сурими. По сути, это перемолотая в однородную желеобразную массу белая рыба. Казалось бы, что тут плохого?

А вот что:

Доля рыбы — мизерная. В лучшем случае сурими составляет 20-40% от всего продукта.

Качество сырья. Вместо филе качественной рыбы (минтая или хека) производители часто используют отходы рыбного производства: все, что осталось после разделки тушек, смешанное с загустителями.

Подмена понятий. Иногда в составе нет даже рыбы. Ее заменяют на еще более дешевый соевый белок и крахмал.

Итог: вместо полезного белкового продукта мы получаем массу с минимумом белка и максимумом углеводов.

2. Крахмал и "химия": откуда берется вкус краба?

Как заставить рыбный фарш (в лучшем случае) пахнуть и быть на вкус как краб? С помощью химии, конечно. Именно крахмал и усилители вкуса отвечают за упругую текстуру и тот самый "крабовый" аромат. Но это не просто безобидные добавки.

Крахмал — это быстрые углеводы, которые провоцируют скачки сахара в крови и способствуют набору веса. А за вкус отвечает главный "злодей" пищевой промышленности — глутамат натрия. Он вызывает привыкание, заставляет нас переедать и нарушает обмен веществ.

3. "Аппетитный" вид: спасибо красителям

Идеальный бело-красный цвет палочек — это тоже не магия природы, а работа химиков. Чтобы отбелить серую массу сурими, часто используют диоксид титана (E171). Эта добавка вызывает много споров у ученых, и некоторые исследования связывают ее с риском аллергий и ухудшением состояния кожи. А за красный цвет отвечает краситель кармин или паприка.

Так что же, выбрасывать салат?

Отказываться от любимого блюда не придется. Нужно лишь немного его усовершенствовать. Вот несколько идей, как сделать ваш новогодний салат не только вкусным, но и по-настоящему полезным:

1. Замените палочки на натуральное крабовое мясо. Да, это дороже, но разница во вкусе и пользе будет колоссальной. Как вариант — используйте качественную белую рыбу.

2. Приготовьте салат с креветками. Это отличная белковая альтернатива, которая сделает блюдо более изысканным.

3. Добавьте в салат авокадо и отварные яйца. Это обогатит блюдо полезными жирами и белком, сделает его более сытным и нежным.

Читайте состав перед покупкой, не бойтесь экспериментировать и выбирайте для своего праздничного стола только лучшее.