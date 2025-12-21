Ваш "Мезим" – деньги на ветер? Врач назвала фермент, который работает совсем иначе

Тяжесть после плотного ужина? Рука сама тянется за знакомой упаковкой ферментов из аптечки. Но что, если мы скажем, что один из самых популярных препаратов – не лучший выбор, а другой содержит "секретное оружие", о котором вы и не догадывались?

Знакомая ситуация: после праздничного застолья или просто сытного обеда в животе появляется неприятная тяжесть. Первое, что приходит на ум, — принять ферменты. Мы идем в аптеку и теряемся. "Панкреатин", "Мезим", "Креон", "Фестал" — что выбрать? Кажется, что все они одинаковые, но это большое заблуждение.

По информации из телеграм-канала врача Ирины Барановой, разница между препаратами колоссальна. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно смотреть не только на название, но и на три важные вещи: дозировку, форму выпуска и состав. Давайте разберемся в этом аптечном ребусе раз и навсегда.

За главный показатель возьмем активность липазы — фермента, который расщепляет жиры. Именно на нее ориентируются специалисты. И еще одно золотое правило: выбираем только те препараты, которые имеют кишечнорастворимую оболочку. Иначе желудочный сок просто уничтожит всю пользу еще на подлете.

Для легких случаев: когда "просто немного переел"

Если вы не страдаете серьезными проблемами с поджелудoчной, а просто хотите помочь организму после слишком щедрой трапезы, вам подойдут препараты с невысокой дозировкой.

"Панкреатин". Самый простой и доступный вариант. Но с ним есть нюанс: старая маркировка "25 ЕД" может сбить с толку. Не пугайтесь, это не значит, что он слабый. Раньше активность считали иначе, и на самом деле это мощная доза в 25 000 единиц липазы. Плюс — у таблеток есть нужная нам кишечнорастворимая оболочка. Минус — для серьезной поддержки он слабоват. "Мезим форте". Его знают все благодаря рекламе. Содержит 3 500 единиц липазы. Как и "Панкреатин", он подойдет для снятия легкой тяжести. Однако у "Мезима" есть "продвинутые" версии: "Мезим Про" и "Мезим Нео" с дозировкой 10 000 единиц и правильной оболочкой. "Пензитал Гастро". Еще один игрок в этой лиге. Активность липазы — 6 000 единиц, таблетки покрыты кишечнорастворимой оболочкой. По сути, выполняет ту же задачу, что и предыдущие два препарата.

Вывод: эта троица — ваша "скорая помощь" при переедании. Но что делать, если проблема глубже?

Золотой стандарт: почему врачи так любят этот препарат?

Когда речь заходит о серьезной ферментной поддержке, на сцену выходит "Креон". Его часто называют "золотым стандартом", и вот почему.

"Креон" выпускается не в таблетках, а в капсулах. Но самое интересное — внутри. Там находятся крошечные шарики — минимикросферы. Что это дает?

Капсула-транспортер растворяется в желудке, и шарики равномерно перемешиваются с едой.

Сами шарики покрыты той самой кишечнорастворимой оболочкой.

Они попадают в кишечник уже вместе с пищей и начинают работать именно там, где нужно.

Такая "умная доставка" делает препарат максимально эффективным. Кроме "Креона", по схожему принципу работают "Микразим", "Эрмиталь" и "Пангрол". Они выпускаются в разных дозировках (10 000, 25 000, 40 000 ЕД), что позволяет врачу подобрать идеальную схему лечения.

Секретное оружие: фермент с неожиданным "усилителем"

А теперь вишенка на торте — препарат, который работает совсем иначе. Встречайте, "Фестал".

На первый взгляд, все стандартно: таблетки в кишечнорастворимой оболочке, активность липазы — 6 000 ЕД. Но вся магия кроется в составе. Кроме стандартного набора ферментов (панкреатина), в "Фестале" есть два дополнительных компонента:

Желчь. Она действует как активатор для липазы, помогая ей еще эффективнее расщеплять жиры.

Гемицеллюлоза. Этот фермент нацелен на растительную клетчатку. Если вы налегали на салаты, овощи и фрукты, "Фестал" поможет избежать вздутия.

Благодаря такому комбинированному составу "Фестал" (и его аналог "Энзистал") становится отличным выбором для помощи пищеварению с разных сторон.

Препарат Активность липазы (ЕД) Особенность Когда подходит Панкреатин, Мезим, Пензитал 3 500 – 6 000 Базовые ферменты Снять легкую тяжесть после еды Креон (и аналоги) 10 000 – 40 000 "Умная доставка" (микросферы) При серьезных нарушениях, по назначению врача Фестал 6 000 Содержит желчь и фермент для клетчатки При смешанном переедании (жиры + овощи)

Так что в итоге? Краткая шпаргалка

Помните, эта статья — не руководство к самолечению. Лучший фермент — тот, который вам подобрал врач, зная все особенности вашего организма.