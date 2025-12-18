Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака

Начался ежегодный марафон "что же ему/ей подарить?". Мы мечемся по магазинам, хватая очередную ароматическую свечу или набор для бритья. А что, если заглянуть в подсказку от звезд и выбрать подарок, который будет не только приятным, но и по-настоящему полезным в наступающем году?



Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале поделилась настоящей шпаргалкой для всех, кто ломает голову над новогодними подарками. Главная идея — подарить не просто вещь, а то, что поможет человеку в наступающем году, поддержит его в ключевых сферах жизни и станет своеобразным талисманом на удачу.

Итак, откладываем в сторону банальные идеи и выбираем подарки со смыслом!

Овен: энергия лидера и забота о себе

Для Овна наступающий год — время укреплять здоровье и свой лидерский статус. Помогите ему в этом!

Что дарить: абонемент в крутой спортзал, стильные часы, которые подчеркнут его имидж, сертификат на профессиональную фотосессию, чтобы он увидел себя во всей красе, или курс по ораторскому искусству.

Телец: сила, опора и самовыражение

Тельцу в новом году нужна опора и возможность ярко проявить себя. Подарки должны быть основательными и помогать чувствовать себя увереннее.

Что дарить: яркая дизайнерская брошь, которая станет центром образа, сессия с коучем для обретения внутренней силы или сертификат на квест, где он сможет проявить свои лучшие качества. Ну а если бюджет позволяет, то автомобиль — это подарок, который точно даст почувствовать себя на высоте.

Близнецы: новые знакомства и потоки информации

Вечно любопытным Близнецам дарим новые возможности для общения и познания мира. Чем больше новой информации и контактов, тем они счастливее.

Что дарить: умная колонка, которая ответит на любой вопрос, абонемент в интеллектуальный клуб или на лекторий, а лучший подарок — это, конечно, путешествие за границу.

Рак: укрепление статуса и рост

Раку в новом году важно укрепить свой социальный и профессиональный статус. Помогите ему в этом с помощью статусных и полезных вещей.

Что дарить: дорогая брендовая ручка для подписания важных контрактов, стильная сумка, последняя модель смартфона или курс повышения квалификации, который откроет новые карьерные двери.

Лев: расширение горизонтов и сферы влияния

Царственному Льву — царские подарки, которые расширят его горизонты и помогут завоевывать новые вершины. Он должен чувствовать масштаб!

Что дарить: книга по стратегии бизнеса или философии, роскошный чемодан премиум-класса для будущих путешествий или, собственно, само путешествие в экзотическую страну.

Дева: финансовая безопасность и стабильность

Практичной Деве — практичные подарки. В наступающем году для нее важна тема финансовой безопасности, так что помогаем ей укрепить тылы.

Что дарить: консультация с финансовым советником, онлайн-курс по инвестициям или стильный сейф для хранения ценностей. Изящное украшение из золота или платины тоже будет оценено по достоинству как надежное вложение.

Весы: гармония в отношениях и партнерство

Для Весов на первом плане — гармония в отношениях и сотрудничество. Дарите то, что можно делать вместе и что укрепит союз.

Что дарить: парная фотосессия, красивая настольная игра для двоих или целой компании, романтическая поездка на выходные или билеты на концерт любимой группы.

Скорпион: фокус на здоровье и энергию

Скорпиону в новом году звезды советуют уделить максимум внимания здоровью. Подарок, который поможет ему в этом, будет самым ценным.

Что дарить: подписка на доставку здорового питания, курс расслабляющего массажа, качественная медицинская страховка или домашний тренажер, например, беговая дорожка.

Стрелец: радость жизни и творческий порыв

Неутомимому Стрельцу нужно добавить в жизнь еще больше радости и дать выход его творческой энергии. Дарите впечатления и инструменты для креатива!

Что дарить: билеты на долгожданный концерт или театральную постановку, мольберт с красками, музыкальный инструмент, о котором он давно мечтал, или фотоаппарат мгновенной печати, чтобы ловить яркие моменты.

Козерог: уют в доме и семейные узы

Для Козерога наступает время укреплять семейные связи и вить уютное гнездышко. Все, что связано с домом и семьей, будет очень кстати.

Что дарить: стильный торшер или дизайнерский элемент мебели, умный девайс для дома, большая цифровая фоторамка для семейных фото или даже тест на ДНК, чтобы изучить свою генеалогию.



Водолей: сила слова и новые технологии

Водолею, главному коммуникатору зодиака, помогаем быть еще более убедительным и технически подкованным.

Что дарить: новый смартфон или ноутбук, подписка на закрытый экспертный чат, курс по ораторскому мастерству или скорочтению.

Рыбы: денежный поток и символы богатства

У Рыб в наступающем году на повестке дня — финансы. Смело дарите все, что связано с деньгами и символизирует богатство.

Что дарить: стильный кошелек известного бренда, коллекционные золотые монеты, красивое украшение с натуральным камнем или (почему нет?) просто деньги в красивом конверте. Рыбы точно не обидятся!

Конечно, главный подарок — это ваше внимание и любовь. Но если он к тому же окажется полезным и поможет близкому человеку стать чуточку счастливее и успешнее в новом году — это двойное попадание