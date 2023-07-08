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Суббота 8 июля

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"Больше никогда": разъяренная Агурбаш закатила скандал на публике

"Больше никогда": разъяренная Агурбаш закатила скандал на публике
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Экс-участница группы "Верасы" разразилась гневной отповедью. Анжелика Агурбаш выдала очень личный факт своей биографии.

Знаменитая певица белорусского происхождения не раз падала в грязь лицом, но при этом оставалась бойкой и упрямой. Помимо развода с мужем, судов и остросоциальных протестов, был в ее жизни просто невыносимый период — школьные годы. В юности Анжелика Агурбаш махнула на учебу рукой и получила аттестат с кучей троек.

Журналисты узнали об этом обстоятельстве, когда разговаривали с артисткой на публике. Звезда не сдержала эмоций из-за воспоминаний о ненавистном 11 классе. Пятый канал снял ее речь на видео.

"Я не могла дождаться, когда наступит тот счастливый день, когда я проснусь и мне больше никогда не надо будет идти в школу", — заявила разъяренная Анжелика Агурбаш.

Во время интервью знаменитость закатила скандал, обвинив в травле педагогов современности. По ее мнению, далеко не все преподаватели ведут себя адекватно. Анжелика Агурбаш считает, что многие учителя срываются на детях из-за своих комплексов, которые не имеют отношения к знаниям учеников.

Между тем портал RT напоминает, что в школах хотят ввести золотой стандарт: единые программы по всем предметам. К счастью, Анжелика Агурбаш может спать спокойно — за парту на шестом десятке лет ее отправлять никто не собирается.

8 июля 2023, 10:05
Анжелика Агурбаш. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Разведенная Агурбаш развлекалась в День семьи

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