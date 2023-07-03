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Ляйсан Утяшева в тугом корсете подчеркнула свои достоинства

Ляйсан Утяшева в тугом корсете подчеркнула свои достоинства
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Скандальный образ знаменитости вызвал негодование у публики.

Ляйсан Утяшева, известная бывшая гимнастка и телеведущая, снова вызвала бурные обсуждения своим модным образом. На этот раз она решила появиться на шоу "Шоу Воли" в смелом наряде с экстремальным декольте.

На фотографиях, которыми Ляйсан поделилась со своими подписчиками в личном телеграм-канале, она предстала в черном платье из атласной ткани с пышной юбкой и разрезом до бедра. Однако, особое внимание привлекло тугое корсетное платье, которое не только подчеркнуло ее талию, но и значительно увеличило объем груди. Из-за этого многим казалось, что прелести Утяшевой могут выскочить из декольте в любой момент.

Фанаты активно обсуждали этот модный эксперимент в комментариях. Многие выразили свое недовольство таким выбором наряда, отметив, что грудь Ляйсан выглядит слишком стесненно и что она могла бы выбрать на размер большее платье. Однако, несмотря на критику, супруг Ляйсан, Павел Воля, остался в восторге от такого пикантного образа своей жены.

Напомним, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля уже более десяти лет вместе и до сих пор живут в счастливом браке.

3 июля 2023, 13:20
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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