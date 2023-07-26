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"Падали две звезды": Пугачева наказала Вайкуле

"Падали две звезды": Пугачева наказала Вайкуле
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Алла Пугачева не явилась на фестиваль Лаймы Вайкуле.

"В небе полночном, в небе весеннем падали две звезды", – пела в далеком 1986 году народная артистка СССР Алла Пугачева в дуэте с гитаристом Владимиром Кузьминым. Развернувшаяся в Юрмале скандальная история с двумя отечественными звездами подошла к концу и, похоже, тоже завершилась их падением, только не физическим, а моральным.

Дело в том, что Примадонна на лето переехала отдыхать на латвийский курорт. Жаркая израильская погода 74-летней певице совершенно не подходит. В Юрмале Алла Пугачева по традиции поселилась в особняке Марта, одном из самых дорогих объектов недвижимости во всем городе.

По соседству с ней живет местная достопримечательность и по совместительству подруга Лайма Вайкуле. Две скандальные исполнительницы сразу же нашли друг друга. Народная артистка Латвии решила пропариться на более именитой коллеге.

Дело в том, что 26 февраля в Юрмале должен был состояться музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле, однако билеты продавались неохотно. А кому их покупать, если щедрых российских туристов решено на курорт не пускать? В общем, певица вбросила фейк, мол сама Примадонна выступит у нее на мероприятии.

Сама Примадонна подруге помогать бесплатно не собиралась. Местные блогеры сообщили, что Алла Пугачева запросила 250 тысяч евро за участие в фестивале. Ее муж, к слову, оказался скромнее. Комик потребовал всего 150.

Разумеется, таких денег у стремительно теряющей популярность Лаймы Вайкуле не нашлось, а Алла Пугачева не явилась на фестиваль вообще, тем самым она наказала чрезмерно самоуверенную подругу. Тот случай, когда пиар стал антипиаром.

26 июля 2023, 19:09
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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Враг №1: кто из звезд ненавидит Пугачеву

Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Распутина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Отар Кушанашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вика Цыганова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Илья Резник. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

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