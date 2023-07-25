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Вторник 25 июля

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Вайкуле вляпалась в скандал из-за Пугачевой

Вайкуле вляпалась в скандал из-за Пугачевой
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Алла Пугачева не хочет бесплатно выступать на фестивале Лаймы Вайкуле.

После известных геополитических событий некоторые отечественные звезды довольно быстро отвернулись от некогда любимой российской публики, за счет которого жировали долгие годы. Флагманом беглых артистов стала, конечно же, Алла Пугачева.

Примадонна не просто покинула страну, продав недвижимость и закрыв бизнес, но и позволила себе абсолютно неуместные заявление в адрес российского народа. Для ее мужа Максима Галкина* политические заявления и вовсе стали новым источником дохода.

Теперь комик вместо шуток гастролирует с лозунгами и кричалками. А благодарный западный зритель охотно ведется на то и несет деньги в кассу. Но пока что шоумену не до концертов – Алла Пугачева перевезла семью на отдых в Юрмалу.

Народная артистка СССР поселилась на знаменитой вилле Марта, одном из самых дорогих особняков города. По соседству с ней живет местная достопримечательность – Лайма Вайкуле. Она тоже успела отличиться русофобскими заявлениями.

К слову, народная артистка Латвии не пустила свой шанс пропиариться за счет именитой подруги и вляпалась в скандал. Как отмечает, телеканал "Царьград", Лайма Вайкуле пустила слух, мол Алла Пугачева выступит на ее фестивале в конце июля.

Примадонна наглость подруги не оценила... Точнее, оценила, но слишком дорого. Алла Борисовна, по данным местных блогеров, запросила 250 тысяч евро за появление на мероприятии. Еще 150 захотел Максим Галкин*. Билеты и так продаются плохо, поэтому хотелки гостей из Израиля вряд ли будут удовлетворены.

*Признан иноагентом по решению Минюста РФ

25 июля 2023, 19:20
Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Царьград✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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