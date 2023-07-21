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Пятница 21 июля

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"Навсегда в наших сердцах": шоу-бизнес потрясла смерть знаменитого певца

"Навсегда в наших сердцах": шоу-бизнес потрясла смерть знаменитого певца
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21 июля в СМИ прогремела траурная новость. Артисты всех мастей оплакивают легенду – умер выдающийся певец и музыкант, который любил жизнь, даже сражаясь с тяжелым недугом. Всего за две недели до дня рождения скончался Тони Беннетт.

Шоу-бизнес прощается с одним из самых ярких представителей поп– и джазового искусства. Не стало обладателя 19 премий Гремми, истинного служителя своего дела с огромной творческой биографией. Тони Беннетт умер в 96 лет на фоне борьбы с болезнью Альцгеймера.

У певца остались четверо детей от двух женщин. В 2007 году артист заключил брак со Сьюзен Кроу, которая на 40 лет его моложе. Сейчас знаменитости открыто выражают соболезнования родным и близким покойного. Усопший был авторитетной и высоко почитаемой личностью в Америке. На последних концертах в Нью-Йорке два года назад он выступал вместе с Леди Гагой.

Фото: AdMedia/www.globallookpress.com

Помимо музыки, Тони Беннетт увлекался живописью, а также проявлял социальную активность, будучи сторонником демократии. Что и говорить, шоу-бизнес потрясла смерть выдающегося человека. Найл Роджерс, Джо Бонамасс, Нэнси Синатра эмоционально отреагировали на новость о кончине знаменитого коллеги.

На личной странице покойной звезды 21 июля появилась заметка: "Тони покинул нас сегодня, но недавно он все еще пел за своим пианино, а последней стала песня "Из-за тебя" — его первый хит №1. Тони, благодаря тебе, твои песни навсегда в наших сердцах".

21 июля 2023, 23:00
Фото: David Tomaseti/unsplash.com
The Guardian✓ Надежный источник

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Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: топ самых шикарных звездных похорон года

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
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