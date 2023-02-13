Подробности о сорвавшем концерт из-за инсульта Носкове: Одной ногой в могиле

В эпицентре скандала оказался только что прошедший концерт Николая Носкова в Перми. Как сообщили СМИ, он смог исполнить буквально пару песен. После же артист провел некоторое время за кулисами, чтобы предпринять еще одну попытку, но вновь прекратил петь, "потерялся", после чего уже окончательно скрылся со сцены.
Зрители, возмещенные подобной ситуацией, бросились к директору концертного зала с требованием вернуть деньги. Однако, как сообщает Пятый канал, директор Дома Культуры Татьяна Колчанова заявила о непричастности к произошедшему, а недовольных поклонников послала в билетные кассы.
"Одной ногой в могиле,а все бабла срубить", "Те, кто потащил глубоко больного человека в турне – подлецы и аферисты", "Видимо, нет рядом людей, кому он дорог. Всем нужны только деньги", – выразили свое мнение пользователи Сети.
Что же до самого Николая Носкова и его отношения к ситуации: после концерта на его странице появилась просьба "не сердиться". Теперь же появились новые подробности. Его жена, которая во время того злополучного концерта отказалась, как сообщил Пятый канал, вызывать скорую, высказалась о текущем состоянии певца.
"Не волнуйтесь, все хорошо. Завтра у нас концерт в Тюмени", – сказала жена о сорвавшем концерт из-за инсульта Николае Носкове.