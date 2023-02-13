Певица Слава врезала Земфире* Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Не дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные
"Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком
Надо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк
Теперь мама: счастливая Цымбалюк-Романовская после родов показала жадно сосущего грудь малыша
партнеры
Понедельник
13 февраля
Лента новостей
19:00
Не родила детей, похоронила мужей и осталась одна: трагедии личной жизни Татьяны Тарасовой
18:40
Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам
18:20
Сделали инвалидом: 41-летний Дима Билан лишился глаза
18:00
"Не зря волновались": не стало Дмитрия Дюжева
17:40
Подробности о сорвавшем концерт из-за инсульта Носкове: Одной ногой в могиле
17:20
"Опять под шафе?": застонавшая с рукой между ног Волочкова опозорилась на публике
17:00
"Скругляешься": подарившая Бероеву ребеночка Алферова прячет животик после новостей о второй беременности
16:20
Порвал с Россией: Удравший за бугор иноагент Дудь распродает элитные хоромы
16:00
"Забрали из роддома": опухший Маликов предъявил новорожденную кроху после слухов о разводе
15:48
Путь к властителю неба: гора Торатау
15:40
Куда сходить в Москве: афиша с 13 по 20 февраля
15:20
"Что-то идет не так": Выскочившая за бизнесмена Anna Asti раскрыла проблемы в личной жизни
15:00
"Тяжелые коррективы": Авербух объявил всенародный сбор средств для потерявшего ноги Костомарова
14:57
Жостовская роспись, палехская лаковая миниатюры, елецкое кружево: чудеса "Уникальной России"
14:40
У Курильских островов произошло мощное землетрясение
14:20
На глазах у другого мужика: Извращенец Панин вставил между ног железный агрегат
14:00
Блинный след: где отметить Масленицу всей семьей
13:40
Глубокие соболезнования: большое горе перечеркнуло планы пятого мужа 73-летней Пугачевой
13:20
"Нашла себе мужа": Удравшего от супруги Джигурду поженили с Волочковой
13:00
Два стула: Желающая нажиться на россиянах Ротару осталась с носом
12:40
"Лежу и умираю": Близкие окружили загибающуюся от туберкулеза на чужбине Хаматову
12:20
В Московской области поймали обманувшего старушку на деньги злоумышленника
12:00
Терпи: познавшая жизнь на костылях Волосожар молится за лишившегося ног Костомарова
11:40
В Подмосковье неизвестный повредил ж/д пути Курского направления
11:20
"Может идти на ***!": Разъяренный Лепс сорвался на мат из-за выходки вякающего за бугром Галкина*
11:00
В возрасте 78 лет скончался режиссер Вадим Абдрашитов
10:40
Валерия накануне 55-летия по паспорту впервые рассказала о своем реальном возрасте
10:20
Тюрьма или многомиллионый штраф: к Башмету приехал ОМОН из-за серьезных проблем с законом
10:00
В казахстанском Петропавловске подросток принес в школу топор и ранил троих человек
09:40
"Рыдал и выл на всю палату": медсестра об истерике пришедшего в себя после ампутации Костомарова
09:20
"Со стариками спать не хочу": Лапающая юнцов бабушка Сябитова вывалила детали своей интимной жизни
09:00
Пережить 14 февраля: 8 фильмов для красавиц с разбитым сердцем
08:40
10 детей, 5 женщин и большой бизнес: что известно о самом знаменитом дизайнере России Лебедеве
08:20
"Гангрена среднего пальца": Малышева предрекла смертельную опасность рожденным в феврале
08:00
Признание в любви: рецепт тостов с малиной от Ани Лорак ко Дню Святого Валентина
06:13
Богатые и знаменитые: пушистые коты, затмившие своих звездных хозяев
04:08
Нестареющая классика или современная литература? Какие книги выбирают российские звезды
02:04
Шок! Бездомная кошка скрыла большой секрет от новой хозяйки
00:01
Никитин день: что нельзя делать 13 февраля
23:07
Страшнее коронавируса: найдена стремительно распространяющаяся смертельная болезнь
22:52
Проклятье, убийство и 5 тысяч солдат: что случилось на съемках фильма "Мастер и Маргарита"
22:09
Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть
21:29
Девушки, будьте осторожны! Эти комнатные растения отпугивают мужчин
20:09
Советы от Бабы Нины: пророчества, которые сбываются
19:16
Число 13: стоит ли его бояться? Рекомендации международного цифрового психолога
18:30
Лучшее блюдо к Масленице: любимый рецепт греков с большими фаллосами
18:17
Собранный по кусочкам Полежайкин из "Папиных дочек" набросился на сбежавшую жену: Свинство
17:16
"Так нельзя!": почему Авербуха считают виновным в болезни лишившегося ног Костомарова
16:15
"Храни ее Господь": от снимков разбитой болезнью Тереховой щемит сердце
15:49
"Сначала были собаки": Всплыла информация о смерти Панина на Мальдивах
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Его потянуло": безрассудная Королева разрушила 13-летний брак Николаева
"Так нельзя!": почему Авербуха считают виновным в болезни лишившегося ног Костомарова
Пошла на свет: разрезанное тело почерневшей Заворотнюк предъявили народу
Терпи: познавшая жизнь на костылях Волосожар молится за лишившегося ног Костомарова
"Лежу и умираю": Близкие окружили загибающуюся от туберкулеза на чужбине Хаматову
"Нашла себе мужа": Удравшего от супруги Джигурду поженили с Волочковой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Подробности о сорвавшем концерт из-за инсульта Носкове: Одной ногой в могиле

Подробности о сорвавшем концерт из-за инсульта Носкове: Одной ногой в могиле

Состояние Николая Носкова тревожит многих.
прочитано 675 раз

В эпицентре скандала оказался только что прошедший концерт Николая Носкова в Перми. Как сообщили СМИ, он смог исполнить буквально пару песен. После же артист провел некоторое время за кулисами, чтобы предпринять еще одну попытку, но вновь прекратил петь, "потерялся", после чего уже окончательно скрылся со сцены.

ПО ТЕМЕ

"Замухрышка": разбившей семью Петросяна и Степаненко молодухе треснули по набитому стариком кошельку

 Николай Иванович Носков

Николай Иванович Носков певец

Зрители, возмещенные подобной ситуацией, бросились к директору концертного зала с требованием вернуть деньги. Однако, как сообщает Пятый канал, директор Дома Культуры Татьяна Колчанова заявила о непричастности к произошедшему, а недовольных поклонников послала в билетные кассы.

"Одной ногой в могиле,а все бабла срубить", "Те, кто потащил глубоко больного человека в турне – подлецы и аферисты", "Видимо, нет рядом людей, кому он дорог. Всем нужны только деньги", – выразили свое мнение пользователи Сети.

Что же до самого Николая Носкова и его отношения к ситуации: после концерта на его странице появилась просьба "не сердиться". Теперь же появились новые подробности. Его жена, которая во время того злополучного концерта отказалась, как сообщил Пятый канал, вызывать скорую, высказалась о текущем состоянии певца.

"Не волнуйтесь, все хорошо. Завтра у нас концерт в Тюмени", – сказала жена о сорвавшем концерт из-за инсульта Николае Носкове.


Николай Носков. Фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 февраля 2023, 17:40 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров против Наргиз и Бони, бегство Пугачевой и удар Уилла Смита на "Оскаре": главные скандалы 2022 года

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Терпи: познавшая жизнь на костылях Волосожар молится за лишившегося ног Костомарова

Господи, помилуй!

Здоровье

"Гангрена среднего пальца": Малышева предрекла смертельную опасность рожденным в феврале

Жуткое откровение Елены Малышевой
Шоу-бизнес

10 детей, 5 женщин и большой бизнес: что известно о самом знаменитом дизайнере России Лебедеве

История успеха Артемия Лебедева
Шоу-бизнес

"Рыдал и выл на всю палату": медсестра об истерике пришедшего в себя после ампутации Костомарова

Какие страдания!

Гороскоп

Гороскоп на 2023 год: когда ждать ретроградный Меркурий
Ретроградная Венера близко: прогноз астролога сулит большие перемены
Ваш камень: Талисман по знаку зодиака
Гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля 2023 года

Здоровье

"Гангрена среднего пальца": Малышева предрекла смертельную опасность рожденным в феврале
Страшнее коронавируса: найдена стремительно распространяющаяся смертельная болезнь
Как в 30 лет не чувствовать себя развалиной: советы врача
Названы плюсы мужского обрезания

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+