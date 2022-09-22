"Как-то быстро": прикованный к коляске Носков ушел в небытие

Николай Носков не смог оправиться после тяжелого инсульта, который произошел в 2017 году.

В 2017 году у Николая Носкова случился инсульт, а потом второй, после чего артист до сих пор не оправился. Тем не менее, артист продолжает работать и развивать музыкальную карьеру. Несмотря на проблемы с речью и то, что он прикован к инвалидной коляске, Носков вернулся на сцену благодаря помощи продюсера Виктора Дробыша.

Накануне Николай Носков вместе со Стасом Пьехой и IVAN стали гостями шоу Аллы Довлатовой на "Русском радио", где презентовали песню "Не вставай на колени". Ведущая задавала вопросы Николаю Носкову, но разобрать его речь было трудно, пишет ОСН. Тем не менее, сидя в инвалидном кресле, Носков старался активно участвовать в разговоре.

"Понравилась песня, и Николай Иванович начал тут же ее пропевать, он ее услышал и как-то быстро начал ее пропевать", – прокомментировал IVAN то, что пытался сказать Носков.

Видео из студии радиоэфира поклонники активно комментируют в Сети. Многие восприняли с позитивом новую песню и участие Николая Носкова в записи эфира, однако некоторые назвали более сильного с их точки зрения исполнителя, Носков для них ушел в небытие.

"Парни, спасибо на все времена! Крутые голоса, гитара, – все в едином кулаке. Песня так рвет по нервам, встряхивания мозг. Держите спину , господа! А объединение – это то, что нам нужно сейчас!", "Если бы Шаман пел в этом трио, то он бы затмил бы даже Носкова. Так что Шаман опять белая ворона, как в школе. Не будет у него друзей в шоу-бизнесе. Ну разве только Пелагея будет им гордиться", – написали фолловеры.

Ранее известный продюсер заявил, что Николая Носкова сможет поднять на ноги после инсульта только сцена.