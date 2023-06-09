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Пятница 9 июня

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SHAMAN опередил Киркорова по стоимости корпоративов

SHAMAN опередил Киркорова по стоимости корпоративов
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Филипп Киркоров занял лишь четвертое место.

Король российской эстрады Филипп Киркоров поражает армию своих поклонников не только вокальными данными, но роскошными образами. Еще недавно он считался чуть ли не самым выколачиваемой звездой отечественной эстрады, однако уступил более молодому коллеге.

По данным газеты "Комсомольская правда", Филипп Киркоров просит за корпоративы 90 тысяч евро. Народный артист России соглашается отнюдь не на все заказы, однако его приглашают выступить наиболее статусные клиенты.

Автор хитов "Я русский" и "Встанем" SHAMAN стал настоящим открытием для отечественной эстрады. На вершины музыкальных хит-парадов он ворвался совсем недавно, однако уже пользуется феноменальной популярностью. Корпоратив певца-патриота стоит порядка 100 тысяч евро.

Кстати, у звезды русского рока Гарика Сукачева ценник такой же, поэтому Филипп Киркоров занимает сегодня всего лишь четвертое место. За ним идет Николай Басков, корпоративы которого оцениваются в 80 тысяч евро.

Кстати, SHAMAN очень внимательно следит за своей репутацией, на всякие "разгуляйчики" не соглашается. Позволить себе расслабиться на сцене, как Филипп Киркоров, юный музыкант пока не может, да и репертуар не тот.

У лидера рейтинга репертуар тоже не для всех, только в противоположном значении. Если SHAMAN поет в основном для серьезных мужчин в пиджаках, то Сергея Шнурова заказывают желающие конкретно повеселиться. Корпоратив группы "Ленинград" стоит 150 тысяч евро.

9 июня 2023, 09:20
SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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