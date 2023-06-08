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Четверг 8 июня

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Российская артистка насмерть разбилась в автокатастрофе

Российская артистка насмерть разбилась в автокатастрофе
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Рэп-исполнительница скончалась на месте в результате полученных травм.

Смертельная авария произошла вчера, 8 июня, в Казани. Певица Альбина Сафарова ехала на мотоцикле вместе со своим возлюбленным в сторону микрорайона Дербышки, когда их транспорт столкнулся с легковушкой. Как сообщает портал "Радио 1", автомобиль поворачивал на заправку, но в его бампер врезался мотоцикл. За рулем был избранник Сафаровой, а она находилась на пассажирском сиденье.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля совершал поворот через двойную сплошную, нарушая правила. Предположительно, возлюбленный артистки не успел затормозить, потому что ехал на слишком высокой скорости. От полученных травм певица скончалась на месте. Ее избранник выжил.

Публика заметила Альбину Сафарову в 2010-х. Исполнительница прославилась благодаря роликам, на которых она читает рэп в машине. После публикации видео творчеством девушки заинтересовались не только слушатели, но и другие музыканты. Вскоре ей начали поступать предложения о сотрудничестве.

Продюсер артистки Андрей Сабиров рассказал, что она всегда вкладывала в свои тексты смысл, эмоции и чувства. "Альбина Сафарова не просто занималась музыкой, это было искусство, которое оставляло глубокий след в душе каждого слушателя", – привели слова Сабирова RT.

Помимо творчества, в жизни Альбины Сафаровой был еще один очень важный смысл. Семь лет назад, в 2016 году, певица стала мамой. У нее осталась маленькая дочка.

8 июня 2023, 14:20
Фото: dumagovru / Twitter.com / www.globallookpress.com
Вечерняя Москва✓ Надежный источник

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