Подробности состояния выпавшего из окна сына Ефремова: Может остаться инвалидом

Сын Михаила Ефремова получил тяжелые травмы после падения с высоты.

Средний сын Михаила Ефремова Николай может остаться инвалидом после падения с третьего этажа, сообщает телеграм-канал Mash. У мужчины диагностирована сложная травма таза. Из-за перелома у него долгое время шло кровотечение, что привело к осложнениям.

Сейчас сын Ефремова пребывает в коме и подключен к ИВЛ. Мужчине сделали уже две операции и установили аппарат наружной фиксации бедра, а также провели эмболизацию артерии. Медики оценивают состояние 31-летнего сына Ефремова как тяжелое и не исключают вероятности его смерти, пишет News.ru.

Ранее стало известно, что Ефремов-младший выпал из окна квартиры со сковородой в руках. После произошедшего он начал кричать и звать на помощь, прохожие обратили на него внимание и вызвали скорую.

По данным СМИ, в больницу сын Ефремова был доставлен без признаков алкогольного или наркотического опьянения. В больницу его привезли как неизвестного, так как документов при нем с собой не было. Что стало причиной падения из окна, предстоит выяснить.

Напомним, отец пострадавшего 59-летний Михаил Ефремов находится в тюрьме из-за ДТП, виновником которого она стал. На момент аварии Ефремов был сильно пьян.