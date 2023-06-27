"Этого не было никогда": Леонид Агутин готовится к грандиозному событию

Заслуженный артист России Леонид Агутин готовит для поклонников нечто особенное.

Этим летом Леонид Агутин отметит 55-летие. Но артист готовит подарок не для себя, а для поклонников. В четверг, 29 июня, певец выступит с концертом в "ВТБ Арена". Как говорит супруг Анжелики Варум, будет то, чего "не было никогда".

Агутин выступит с Тюменским филармоническим оркестром. Артист сам находится в состоянии предвкушения, ведь, как он признался, тоже хотел бы посмотреть на это со стороны. "Завидую зрителям", – написал певец, опубликовав в своем телеграм-канале анонс концерта.

По словам Леонида, грядущее представление станет грандиозным событием благодаря симфоническому оркестру. "Это не хухры-мухры!" – завлекает артист поклонников. Те, кстати, написали в комментариях, что с нетерпением ждут концерт: "Как же сильно я жду этого дня", "Как хочется посмотреть и послушать", "Желаем большого успеха. Любим. С нетерпением ждём встречи!".

Ранее Леонид Агутин признался в любви Анжелики Варум. Певец написал для супруги небольшое стихотворение и опубликовал его в популярной социальной сети. Некоторые интернет-пользователи обратили внимание, что в признании артиста есть "но". Подробнее об этом писали "Дни.ру".