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Лента новостей

Вторник 27 июня

22:00"Этого не было никогда": Леонид Агутин готовится к грандиозному событию 21:22Покинувший команду Собчак парень круто изменил свою жизнь 20:05Тело покойного рэпера Картрайта отправят на четвертую биологическую экспертизу 18:40Поклонники заподозрили Буланову в беременности на открытии ресторана 18:20Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин 18:00Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами 17:40Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов 17:20Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 17:00"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета 16:40"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой 16:20"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном 16:00"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой 15:40"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой 15:20"Пока она малышка": почему дочь Орловой еще не видела бабушку? 15:00Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил останки человека 14:40"Мы не общаемся": Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин боится не дожить до примирения с дочерью 14:20"Сидит без работы": Садальский рассказал о непростом положении Васильевой 14:00Россияне стали чаще страховать недвижимость 13:40Белокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 13:20Молоток и гвозди: Житель Вологодской области жестоко расправился с конкурентом 13:00Сгубил рак легких: стало известно о смерти звезды "Титаника" 12:40"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину 12:20Стало известно о боли Костомарова во время тренировок 12:00"С этим человеком не смогу построить семью": Чехова откровенно рассказала о личном 11:40"Моя кровиночка": Бузова поздравила сестру после ссоры 11:20Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров 11:00"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию 10:40Воробьев поручил поддержать семью погибшего в Подмосковье пожарного 10:20"Всем хочется выброса эмоций": Киркоров внезапно обратился к россиянам с патриотической речью 10:00"Не исключаю выход на лед": Авербух сделал громкое заявление о Костомарове 09:40"Придать огласке": Волочкова публично встала на защиту артистов Большого театра 09:20О чем нужно узнать перед покупкой недвижимости в 2023 году 09:00"Я сделала девять абортов": Дана Борисова откровенно рассказала о личной трагедии 08:40Пугачева покидает Израиль из-за антироссийского шабаша Вайкуле 08:20Никита Михалков призвал к развитию отечественного кино 08:00За год массовые ЖК подешевели на 7% 07:30Специалисты призвали людей не подкармливать животных летом 06:37Бритни Спирс: наркозависимая или жертва бывшего мужа? 04:21Долгожданное воссоединение? Ирина Шейк и Бредли Купер слились в объятиях 02:25Василиса Володина предостерегла всех желающих связать себя узами брака 00:32Анонсировано появление сториз в "Телеграме" 00:09"Рианна и ДиКаприо будут тусить без меня": Боню позвали на вечеринку с мировыми звездами 23:59Элтон Джон дал последний концерт в своей карьере 23:40Исследование: употребление шоколада и молока может спровоцировать кошмарные сны 22:20Психолог порекомендовала россиянам завершать отпуск за 2 дня до выхода на работу 19:35В России решили утвердить метод контроля производителей меда 18:33Mr. Lee: в московском особняке открыли паназиатский гастроматерик 18:10Долина откровенно рассказала о тяжелом периоде материнства 18:00Воспаления на коже и раздраженный кишечник: какой вред для организма несет молоко 17:20"Выйдет еще на лед": Навка поддержала вставшего на протезы Костомарова
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"Этого не было никогда": Леонид Агутин готовится к грандиозному событию

"Этого не было никогда": Леонид Агутин готовится к грандиозному событию
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Заслуженный артист России Леонид Агутин готовит для поклонников нечто особенное.

Этим летом Леонид Агутин отметит 55-летие. Но артист готовит подарок не для себя, а для поклонников. В четверг, 29 июня, певец выступит с концертом в "ВТБ Арена". Как говорит супруг Анжелики Варум, будет то, чего "не было никогда".

Агутин выступит с Тюменским филармоническим оркестром. Артист сам находится в состоянии предвкушения, ведь, как он признался, тоже хотел бы посмотреть на это со стороны. "Завидую зрителям", – написал певец, опубликовав в своем телеграм-канале анонс концерта.

По словам Леонида, грядущее представление станет грандиозным событием благодаря симфоническому оркестру. "Это не хухры-мухры!" – завлекает артист поклонников. Те, кстати, написали в комментариях, что с нетерпением ждут концерт: "Как же сильно я жду этого дня", "Как хочется посмотреть и послушать", "Желаем большого успеха. Любим. С нетерпением ждём встречи!".

Ранее Леонид Агутин признался в любви Анжелики Варум. Певец написал для супруги небольшое стихотворение и опубликовал его в популярной социальной сети. Некоторые интернет-пользователи обратили внимание, что в признании артиста есть "но". Подробнее об этом писали "Дни.ру".

27 июня 2023, 22:00
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram-канал "Леонид Агутин"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Михалков, Агутин, Пореченков: кто из российских звезд отслужил в армии

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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