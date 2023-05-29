Таро предсказало несчастье в жизни дочери Агутина и Варум

Известный таролог Марианна Абравитова рассказала, что ждет в дальнейшем дочь Варум и Агутина

Дочь знаменитых российских певцов Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета нашла пристанище в США с самого рождения. Некоторое время назад она купила себе недвижимость, трудясь посудомойкой. Девушка живет в квартире со своим парнем.

Артист Леонид Агутин, как и многие отцы, очень бережно относится к своей дочери и всегда наблюдает за ее личной жизнью. Любому жениху своей дочери говорит одно и то же: чтобы не обижал ее, иначе лично ему поломает ноги.

Карты Таро, которые были разложены для дочери Агутина, показали, что ее отношения с парнем бурные и эмоциональные. Однако, с высокой степенью вероятности, этот роман не протянет долго.

Таролог Марианна Абравитова говорит, что связь молодых людей искренняя и с настоящим чувством. Отношения Елизаветы с парнем бурные, хотя, скорее всего, разрушатся. Но это возможное несчастье – только тренировка перед настоящими отношениями и браком, которые у впереди у звездной наследницы.

Дочь Агутина решила остаться жить в Америке, но она часто посещает Россию, чтобы проводить время со своими родителями. В последнее время она стала все более популярной в США и уже начала строить себе карьеру там. Для Елизаветы родители являются примером для подражания. Варум и Агутин счастливы в браке уже почти 20 лет.