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Пятница 26 мая

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Агутин признался в любви Варум с одним "но"

Агутин признался в любви Варум с одним "но"
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Певец оставил трогательное послание жене в своем личном блоге.

Леонид Агутин и Анжелика Варум – одна из самых красивых и крепких пар российского шоу-бизнеса. И сколько бы злые языки не распускали слухи о возможном крахе звездного союза, супруги остаются вместе и демонстрируют идиллию на публике. Даже если в браке и есть какие-то проблемы, Агутин и Варум этого никогда не показывают.

Сегодня, 26 мая, Анжелике Варум исполняется 54 года. В этот день певицу поздравляют многочисленные поклонники, коллеги и близкие люди. Конечно, любимый и любящий муж звезды тоже не смог остаться в стороне. Леонид Агутин нежно обратился к супруге в важный праздник и посвятил ей несколько приятных слов.

Что может быть романтичнее, чем поэзия? Судя по всему, именно так подумал артист, когда придумывал поздравление для ненаглядной жены. Агутин написал для супруги небольшое стихотворение и опубликовал его в своем блоге. Строки получились очень трогательными и полными любви. Однако некоторые обратили внимание, что в признании певца есть "но".

"Я люблю тебя здесь/Как тогда, но теперь/И прекрасные дни вспоминаю...", – признался Агутин в чувствах Варум с одним "но"

Впрочем, большая часть поклонников этот маленький нюанс даже не заметила. В комментариях подписчики присоединились к поздравлению артиста. Фанаты буквально засыпали именинницу добрыми пожеланиями и комплиментами. "С днем рождения, уважаемая и неповторимая Анжелика", "С именинницей – всегда красавицей", Долгих, радостных лет вместе вам", – написали пользователи.

26 мая 2023, 16:36
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Леонида Агутина✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Муж и жена – одна сатана: 10 самых крепких браков звезд

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин и певица Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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