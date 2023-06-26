Роман Костомаров оказался в списке должников

К проблемам со здоровьем, у знаменитого фигуриста добавились финансовые трудности.

Фигурист Роман Костомаров уже несколько месяцев находится в больнице, где перенес ряд серьезных операций, включая ампутацию конечностей. Однако, как сообщают источники, все страшное осталось позади, и спортсмен проходит реабилитацию, готовясь к протезированию. Роману предстоит еще долгий курс лечения, но он стойко переносит все трудности.

Кроме проблем со здоровьем, у Костомарова и его семьи появилась финансовая нестабильность. Супруга фигуриста Оксана Домнина приезжает к нему каждый день в больницу, отказываясь от гастролей ради благополучия мужа. Однако Костомаров попал в список должников ФНС, не оплатив налоги за прошлый год на сумму 112 тысяч рублей. Близкие из окружения спортсмена помогают ему с деньгами, а также Илья Авербух организовал всероссийский тур "Ледниковый период. Снова вместе", часть прибыли от которого была передана семье Костомарова на лечение и реабилитацию.

Несмотря на все трудности, Роман Костомаров не сдаётся и настроен решительно. Он уже подобрал несколько вариантов протезов и даже пытается тренироваться с ними, так как не хочет завершать карьеру. Бывшая партнерша фигуриста Татьяна Навка также поддерживает его и отмечает, что Роман каждый день делает специальный комплекс упражнений, что приводит к положительному результату.

Поклонники и близкие ждут, когда Роман Костомаров сможет вернуться на лед и продолжить свою карьеру. Однако независимо от того, будет ли он снова выступать на олимпийских играх или нет, его борьба и стойкость в лице трудностей впечатляют и вдохновляют многих.