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Понедельник 19 июня

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"Освободить место для чего-то нового": Киркоров распродает свои личные вещи

"Освободить место для чего-то нового": Киркоров распродает свои личные вещи
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Филипп Киркоров выставил на продажу содержимое своего гардероба.

"Прежде чем осуждать кого-то возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боли", – говорил великий мудрец Далай-лама. И теперь у каждого, кто когда-либо осуждал Филиппа Киркорова или диктовал ему как жить, появится ровно такая возможность.

А все дело в том, что Филипп распродает свои личные вещи. Решил полностью разобрать свою огромную гардеробную, которая, как сообщают знатоки, занимает несколько комнат его особняка.

Более 80 пар кроссовок, трикотаж и верхняя одежда уже выставлены на одну из специализированных ресейл-платформ, через которую как поклонники Филиппа Киркорова, так и любители брендового эксклюзива смогут порадовать себя бывшей в употреблении обновкой.

Придется, правда, нехило потратиться: выручить за 1147 предметов гардероба Филипп хочет более 15 миллионов рублей. При этом цена на самую дешевую куртку составляет 87 тысяч рублей – это 5,3 МРОТ по всей России. Но, наверное, поклонники дизайнерской одежды смогут с легкостью найти Филиппу Киркорову оправдание: вещи и ему не достались бесплатно, а пришлось за ними еще и побегать.

И, пусть многие уверены, что освобождает Киркоров место под новые вещички, которые будут лучше подчеркивать его обновленную фигуру, найдутся, скорее всего и те, кто, кто вспомнит о законах вселенского баланса.

"Иногда нужно что-то разрушить, чтобы освободить место для чего-то нового", – гласит одна из популярных цитат, на которую, быть может, и наткнулся Филипп Киркоров перед своим грандиозным "расхламлением".


19 июня 2023, 21:00
Филипп Киркоров. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press / Evgeny Philippov/Global Look Press
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба

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