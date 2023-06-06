Красавчик Jony исполнил мечту 56-летнего Киркорова

Место для ресторана победитель второго сезона шоу "Маска" выбрал вдали от центра – в торговом центре у метро Беляево. Зато название заведения символичное – La Cometa. Ведь "Комета" – это самая известная песня Джахида Афраила оглы Гусейнли, как на самом деле зовут 27-летнего красавчика Jony.
А на вопрос, почему был сделан акцент именно на кухню итальянскую, харизматичный азербайджанский музыкант ответил с улыбкой: "Вы посмотрите на меня и брата, как мы похожи на итальянцев". Правда, на Апеннинах музыкант, как признался, пока не бывал.
Паста, тирамису, прошутто, брускетты – в меню есть все, чем славится итальянская кухня. Но исхудавший донельзя Филипп Киркоров с порога стал требовать: "Где пицца? Хочу пиццу!" Видимо, диетолог и пластический хирург певца в это время уже спали.
И красавчик Jony порадовал рот Киркорова – повар только успевал доставать из печи пыщущую жаром пиццу. Ее названия звучат как песня – "Парма Грана", "Фрути ди Маре", "Прошуто э Фунги", "Мортаделла Страчателла". Филипп ел, облизывая пальцы от удовольствия. "Я же только что из Италии вернулся!" – пояснил певец, видимо, ностальгируя по настоящей итальянской кухне.
"Я всегда мечтал открыть собственную пиццерию, а Jony мою мечту осуществил", – признался "Дни.ру" король российской эстрады. Он уговорил несколько кусков пиццы, пообнимался с Натальей Гордиенко, которую продюсировал на "Евровидении", и уехал готовиться к свадьбе своей подруги – диджея Кати Гусевой. Артиста ведь, как Евгения Онегина, "три дома на вечер зовут", как известно.