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Очарован своим отражением: постройневший Киркоров показал пресс

Очарован своим отражением: постройневший Киркоров показал пресс
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Филипп Киркоров устроил сексуальные танцы прямо на улице.

Филипп Киркоров, который несколько месяцев потратил на свое преображения, полностью поправился после хирургических вмешательств и теперь готов показать окружающим результаты своих учений. Разумеется, первые изменения в его внешнем виде уже были замечены уже давно, однако теперь артист готов даже оголиться ради того, чтобы лицезреть свою красоту.

В распоряжение корреспондентов Telegram канала SHOT попало видео, на котором постройневший Киркоров показал свой пресс прямо на улице. Он установил телефон, оперев его на одну из колонн балюстрады, а затем записал танец, во время которого сексуально изгибался и задирал майку. В самом конце ролика Филипп показал себе большой палец.

Как сообщил прессе представитель Филиппа Киркорова, его подопечный готовится к важному модному показу, в котором должен совсем скоро принять участие. Репетировал он, судя по всему, финальную точу прохода по подиуму, в которой модель должна показать характер и немного позаигрывать с фотографами.


Судя по тому, что Филипп буквально светился во время записи видео, он очарован своим отражением, которое видел на экране смартфона. И пользователи Сети, которые уже успели оценить движения Киркорова, также остались в восторге.

"Уфф", "Что за лев этот тигр", "Молодец, живет и кайфует от жизни", "Молодец мужик. Отлично выглядит", – похвалили Филиппа Киркорова комментаторы.


15 июня 2023, 15:00
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм, канал "SHOT"✓ Надежный источник

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