Ляйсан Утяшева рассказала как покорила сердце Павла Воли

Знаменитая гимнастка поделилась хитростями, которые помогли ей найти путь к сердцу любимого мужчины.

Как сообщает Пятый канал, восточная мудрость помогла Ляйсан Утяшевой завоевать сердце юмориста Павла Воли. Как рассказала гимнастка в интервью Надежде Стрелец, она приготовила ему ужин и убрала в квартире, после чего Воля растаял от ее заботы и внимания.

Однако, как отметила Утяшева, это не единственный секрет ее успеха. Важно также уметь чувствовать свои эмоции и опираться на свои чувства в отношениях. Например, если рука на свидании не потеет, то можно остановиться и посмаковать этот момент, чтобы насладиться им полностью.

Кроме того, Утяшева поделилась своим опытом духовного развития и самосовершенствования, которые помогли ей стать лучшей версией себя и достичь успеха в бизнесе. Все эти принципы и секреты она получила благодаря восточной мудрости, которая была ей передана еще в детстве.

Также Утяшева рассказала, как восточная философия помогает ей сохранять здоровье и энергию, а также как использовать ее на практике в повседневной жизни. Например, она умеет применять медитацию и дыхательные упражнения, чтобы снять стресс и улучшить свое настроение.