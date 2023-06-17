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Суббота 17 июня

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Александр Рогов раскрыл тайны звездного образа Филиппа Киркорова

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Стилист Рогов рассказал о трудностях работы с исполнителем.

Скандалы вокруг Филиппа Киркорова не перестают утихать. На этот раз в центре внимания оказался его стиль. Стилист Александр Рогов, который занимается образом многих знаменитостей, раскритиковал образ поп-короля на премии Жара Music Awards.

Критика стилиста вызвала недоумение у поклонников Филиппа Киркорова. Многие из них считают, что звезда выглядел на высоте и был одним из самых ярких гостей на мероприятии.

Однако, Александр Рогов не остановился на критике образа Филиппа Киркорова. Он также высказал свои предположения относительно того, почему звезда вызывает страх у окружающих. По мнению стилиста, Филипп Киркоров не принимает критику и возненавидит тех, кто говорит ему правду.

Несмотря на это, Александр Рогов признал, что Филипп Киркоров активно меняется и пробует новые жанры. Он также отметил, что звезда похудел и привел свою фигуру в порядок, что является большим достижением.

Но несмотря на все изменения, Филипп Киркоров продолжает оставаться загадкой для многих. Стилист Александр Рогов признал, что работа с звездой была самой сложной в его карьере и что он до сих пор не понимает, что скрывается за ярким образом Филиппа Киркорова.

Тем не менее, поклонники звезды продолжают следить за ее образом и ждут новых выходов на красную дорожку. Некоторые из них поддержали критику стилиста, а другие высказали свое недовольство его словами.

17 июня 2023, 11:45
Starhit✓ Надежный источник

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко

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