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Идеальная кожа и широкие стрелки: Утяшева назвала тенденции летнего макияжа

Идеальная кожа и широкие стрелки: Утяшева назвала тенденции летнего макияжа
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Ляйсан Утяшева поведала о самых модных макияжах, которые позволят не остаться незамеченной.

Гимнастка и телеведущая Лейсан Утяшева уже давно ведет свой личный блог, где общается с подписчиками. Однако, в последнее время она взяла тенденцию на то, чтобы не просто выкладывать подробности личной жизни, но и становиться все более полезной своим поклонникам.

Именно таким и оказался последний пост, который Утяшева разместила в своем Телеграм-канале. В публикации женщина назвала тенденции летнего макияжа, один из которых следует выбрать тем девушкам, которые хотят даже марафет навести в соответствии с последними модными веяниями.

На первое место Ляйсан Утяшева поставила макияж в стиле "старых денег" – элегантный, сдержанный. Его составляющими являются идеальная кожа, свежесть, отсутствие как ярких акцентов, так и следов усталости.

Следует за ним "макияж русалки": много сияния, влажные текстуры и средства с блестками. Так же на коне позволит оказаться повтор образа главной героини сериала "Идол": черная подводка для глаз, темный карандаш для губ в сочетании с более светлой помадой.

На последнем, но не по привлекательности месте гимнастка поставила макияж в практически египетском стиле. Почувствовать себя настоящей царицей помогут широкие стрелки, которые, по словам Ляйсан Утяшевой, уже были продемонстрированы на крупнейших модных показах.


10 июня 2023, 22:18
Ляйсан Утяшева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм, канал "Ляйсан Утяшева"✓ Надежный источник

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Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Савелий Крамаров. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Игорь Верник. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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