Утяшева назвала необычную пользу от физических нагрузок

Ляйсан Утяшева не смогла молчать.

Российский шоу-бизнес, к сожалению, не может похвастаться крепкими браками. Однако, так сказать, образцовые пары там есть. К примеру, Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты уже больше десяти лет.

Конечно, быть с человеком вместе такой длительный срок бывает не просто. Особенно, если речь идет о медийных людях. Звездное семейство время от времени окружают неприятные слухи. Пару лет назад поговаривали, что комик изменяет своей жене. Однако, судя по тому, что они до сих пор вместе, оба супруга верны.

К тому же, как оказалось, Ляйсан Утяшева знает один секрет, который помогает женщине повышать свою сексуальность. А при таком раскладе, как Павел Воля может посмотреть в другую сторону? Гимнастка поделилась способом, помогающим улучшать интимную жизнь, которым наверняка пользуется сама. И, по ее словам, все довольно просто.

"Даже самая минимальная активность заставляет наше сердце биться усерднее, а кровь – бежать по венам быстрее. А усиленный кровоток способствует сексуальному возбуждению", – раскрыла детали интимной жизни с мужем телеведущая.

Более того, физические нагрузки, по мнению спортсменки, тренируют у обоих партнеров выносливость. А это приводит к длительному наслаждению. Так что, Ляйсан Утяшева призвала всех добавить спорт в свою жизнь.