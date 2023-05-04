"Кому сейчас легко?": сын Зайцева бросился к деньгам отца сразу после похорон

Вячеслава Зайцева захоронили 4 мая под громкие крики благодарности.



Кажется, ситуация с похоронами Вячеслава Зайцева, наконец-то, приснилась. Стало известно, почему сын модельера нарушил волю покойного отца и захоронил его не на Новодевичьем кладбище, а на том, что расположено в Щелкове.

Как сообщил единственный сын покойного кутюрье журналистам Пятого канала, модный дом сейчас переживает далеко не самые лучшие времена. Ателье подкосила в начале пандемия, затем введенные против России санкции, из-за которых не получается закупить требуемые ткани.

Долгое время Дом моды Вячеслава Зайцева существовал без продаж и без показов, долги копились. И пусть, как признался журналистам Егор Зайцев, они с отцом потратили много сил на то, чтобы выйти из минуса, до получения прибыли еще очень и очень далеко.



А тем временем приближается срок оплаты аренды за землю, а также момент оплаты налогов. Для того, чтобы хоть как-то выжить, Егор Зайцев вместе со всеми сотрудниками договорились о том, что зарплаты в этот месяц можно не ждать.

"Салон работает, вещи добавляются, папины и мои вещи покупаются. Кому сейчас легко?", – сын Вячеслава Зайцева пытается сохранять оптимизм.



С прессой Егор пообщался сразу после похорон. И, поскольку вопросов о наследстве своего знаменитого отца было неимоверное количество, сын Зайцева в разговоре бросился к деньгам отца. Как признался Егор Зайцев, скромное погребение он организовал исключительно на личные накопления, а на наследство Вячеслава Зайцева даже не претендует.



