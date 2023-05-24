Показала животик: дочь Маликова в предвкушении приятных хлопот

Дочь Маликова обрадовала фанатов свежим снимком, на котором показала изменившуюся фигуру.

В январе 2018 году 51-летний певец Дмитрий Маликов шокировал фанатов и сообщил, что они с супругой 58-летней Еленой Изаксон стали счастливыми обладателями второго ребенка. Сына по имени Марк им якобы родила суррогатная мать.

Свое желание родить еще одного ребенка Маликов с женой объяснили тем, что дочь Стефания когда-нибудь выйдет замуж и прервет династию Маликовых, что очень печально. Поэтому им захотелось еще одного наследника и именно мальчика.

Но не все поверили в этот повод для появления Марка на свет. Фанаты заподозрили, что ребенок мог родиться вовсе не у самих Маликовых, а у их дочери Стеши. Якобы на тот момент 18-летняя Стефания родила малыша, а родители, которые еще не успели отыграть ее свадьбу, решили выдать мальчика за своего сына.

В то время дочь Маликова несколько лет крутила роман с сыном миллиардера Леонидом Груздевым. Вскоре сплетники заговорили о возможной беременности Стефании, да и в соцсетях она демонстрировала округлившиеся формы. Однако красавица так и не явила миру ребенка, а с возлюбленным потом разошлась. С тех пор у нее так и нет детей.

На днях дочь Маликова порадовала фанатов красивым фото, на котором предстала с обнаженным животиком в стильном наряде. Таким образом Стефания рекламировала собственный бренд одежды Dressbystesha.

Некоторые отметили, что фигура Стеши стала более женственной и готовой к рождению детей, но девушка вовсю занята развитием бизнеса. Это она лишний раз доказала описанием к снимку. "Летняя коллекция будет доступна очень скоро", — объявила наследница Дмитрия Маликова в предвкушении приятных хлопот.