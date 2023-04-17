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Понедельник 17 апреля

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"Этот человек дышит музыкой!": молодой музыкант утер нос уходящему в прошлое Маликову

"Этот человек дышит музыкой!": молодой музыкант утер нос уходящему в прошлое Маликову
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Дмитрий Маликов ни сном ни духом не знал о его существовании.

Российский певец Дмитрий Маликов на протяжении нескольких десятилетий радует своих поклонников творчеством, не теряя актуальности по сей день. 53-летний народный артист России старается идти в ногу со временем, активно общается с молодыми исполнителями и снимается в модной рекламе, чтобы привлекать к себе внимание подрастающего поколения.

Тем временем под его песни танцуют уже не только 50-ти и 30-тилетние дамы, но и школьницы, ведь его творчество охватывает самую широкую аудиторию слушателей. Тем временем ему на пятки все же постоянно наступают молодые артисты, а сам Маликов, как ни крути, постепенно уходит в прошлое.

В беседе с "Дни.ру" музыкант Аш 23 поделился своим мнением о творчестве Дмитрия Маликова и оценил его шансы на продолжение музыкальной карьеры.

Аш 23. Фото:

"Дмитрий Маликов это один представителей старой классической школы. На протяжении многих лет его хиты пользуются популярностью. Сейчас много хайповых артистов новой школы, но наш шоу-бизнес состоит из авторитетных людей в мире музыке, и конечно, Маликов профессионал, который еще не утонул, а по сей день на волне. Все-таки, мы коллеги, и могу точно сказать, этот человек дышит музыкой, как и я!", – сказал музыкант Аш 23 в беседе с "Дни.ру".

Музыкант Аш 23 – исполнитель таких песен как "Помолись за меня", "Сабантуй", "Желтый лист" и других.

17 апреля 2023, 17:20
Дмитрий Маликов. Фото: Petrov Sergey/news.ru/ globallookpress.com/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова.
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова).
Телеведущая Регина Тодоренко.
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская.
Главный редактор GQ Игорь Гаранин и главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук.
Телеведущий Андрей Малахов.
Шоумен Александр Гудков.
Телеведущая Елена Летучая.
Артисты Филипп Киркоров и Ани Лорак.
Футболист Федор Смолов.
Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина.
Певец Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией.
Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев с женой Галиной.
Дочь дизайнера Валентина Юдашкина Галина с супругом Петром Максаковым.

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