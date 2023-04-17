"Этот человек дышит музыкой!": молодой музыкант утер нос уходящему в прошлое Маликову

Дмитрий Маликов ни сном ни духом не знал о его существовании.

Российский певец Дмитрий Маликов на протяжении нескольких десятилетий радует своих поклонников творчеством, не теряя актуальности по сей день. 53-летний народный артист России старается идти в ногу со временем, активно общается с молодыми исполнителями и снимается в модной рекламе, чтобы привлекать к себе внимание подрастающего поколения.

Тем временем под его песни танцуют уже не только 50-ти и 30-тилетние дамы, но и школьницы, ведь его творчество охватывает самую широкую аудиторию слушателей. Тем временем ему на пятки все же постоянно наступают молодые артисты, а сам Маликов, как ни крути, постепенно уходит в прошлое.

В беседе с "Дни.ру" музыкант Аш 23 поделился своим мнением о творчестве Дмитрия Маликова и оценил его шансы на продолжение музыкальной карьеры.

"Дмитрий Маликов это один представителей старой классической школы. На протяжении многих лет его хиты пользуются популярностью. Сейчас много хайповых артистов новой школы, но наш шоу-бизнес состоит из авторитетных людей в мире музыке, и конечно, Маликов профессионал, который еще не утонул, а по сей день на волне. Все-таки, мы коллеги, и могу точно сказать, этот человек дышит музыкой, как и я!", – сказал музыкант Аш 23 в беседе с "Дни.ру".

Музыкант Аш 23 – исполнитель таких песен как "Помолись за меня", "Сабантуй", "Желтый лист" и других.