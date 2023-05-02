О чем не должны забывать звезды шоу-бизнеса?

"Сегодня, когда наша страна оказалась в центре глобальных событий, песни и клипы, наполненные любовью к России, стали особенно актуальными", – говорит бизнесмен Игорь Ефремов в беседе с "Дни.ру". Он предположил, что все это из-за растущей популярности национальной идеи и приверженности российским тенденциям.

Сегодня многие российские артисты исполняют патриотические песни: Shaman, Олег Газманов, Юта, Николай Носков, Лариса Долина, Николай Басков и многие другие. Некоторые из них выпускают оригинальные композиции, которые начинает напевать вся страна. "Такие песни не только согревают душу, но и вдохновляют на великие дела. Сейчас такие композиции перестали уже быть чем-то старомодным, и считаю, что они заняли заслуженное место в культуре нашей страны", – считает Ефремов.

По его мнению, патриотическая музыка помогает нашим соотечественникам проникнуться любовью и гордостью за Родину. Мол, нет нет ничего важнее сохранения национальной идентичности и уважения к истории своей страны – России. "Сейчас важно развивать патриотизм и прививать его, [это важно] особенно для тех звезд шоу-бизнеса, у которых большая аудитория, и важно не превращаться в крыс, бегущих с корабля", – заявил Ефремов.