"Я теперь баба Гуфа": Айза подтвердила воссоединение с бывшим мужем после его развода

Фанаты пары ликуют в предвкушении долгожданного примирения Гуфа и Айзы.



Как гласит древняя китайская поговорка, если долго сидеть на берегу реки, то мимо тебя обязательно проплывет труп твоего врага. Ну а если подождать немного дольше, то мимо тебя проследует труп новой жены твоего бывшего мужа, в переносном, разумеется, значении. Именно этого момента и дождалась Айза, бывшая жена Гуфа.

После ужасной ссоры, которая случилась между Алексеем Долматовым (Настоящее имя певца Гуфа – Прим. ред.) и его последней женой Юлией, многие поклонники репера были как на иголках. Многие угадали, помирятся ли пора и как скоро: ведь совсем недавно они стали родителями малышки Тины.

Но, увы: в своем личном блоге Гуф объявил о том, что они с Юлией разводятся, однако он благодарен ей за дочь. А тем временем где-то за кадром похрустывала поп-корном Айза...

Обратившимся к ней за комментариями подписчикам, Айза сообщила, что в этой драме участвует лишь как сторонний наблюдатель, однако рада, что теперь никто не будет препятствовать общению отца с его единственным сыном.

Тем не менее, впоследствии она от комментариев не удержалась: сообщила, что предчувствовала подобное развитие событий. Кроме того захотела телеведущая и повеселить пользователей сети: в одной из социальных сетей Айза, сообщает телеграм канал издания Super.ru, подтвердила воссоединение с бывшим мужем после его развода, о котором было объявлено буквально накануне вечером. В шутку, разумеется.

"Я снова баба Гуфа", – объявила Айза спустя несколько минут после новости о разводе экс-супруга.