По стопам сына: 90-летний Киркоров публично обидел журналистку

Все помнят скандал с "розовой кофточкой", в который Филипп Киркоров влип в мае 2004 года на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. С тех пор утекло много вода, Король российской эстрады остепенился и стал спокойнее, терпимее, мудрее. А вот его 90-летний отец, напротив, пошел вразнос.

"Седина – в бороду, бес – в ребро", – гласит русская пословица. И это словно бы про Бедроса Киркорова, который 2 июня отметит 91-й день рождения.

Сейчас все обсуждают появление в его жизни молодой зазнобы. И даже то обстоятельство, что певец с 1997 года повенчан с Людмилой Смирновой, его не остановило. "Вот с кого надо брать пример!" – гордится любвеобильным папой Филипп Киркоров.

А папа, в свою очередь, берет с сына пример. Например, только что он публично унизил журналистку портала popcake.tv Юлию Залесских. Она подошла к артисту на премьере мультфильма "Трио в перьях". А тот стал делать нетактичные замечания по поводу внешнего вида Юлии. Например, он отчитал ее за, как ему кажется, некоторую дородность и полноту.

"Вот вам 24 года, и вы так выглядите, – прикладывал юную Юлю 90-летний Бедрос. – Вот я в ваши годы был очень худой, потому что занимался спортом. А вы в таком возрасте уже такая... Знаете, через 10 лет какая будете, если будете продолжать есть то, что сейчас едите?!"

Бедрос Киркоров приложил Залесских, а потом посоветовал, хотя никто его об этом и не просил, немедленно пойти к эндокринологу, сдать анализы и выяснить, какие продукты запрещены. "Не забывайте и про регулярную гимнастику – хотя бы 15 минут в день, – поучал он. – Движение – жизнь! А вы, я уверен, что никакие гимнастики не делаете!"