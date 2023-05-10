365 тысяч евро: как Марина Влади нажилась на разбазаренном наследстве Владимира Высоцкого

Вдова Высоцкого избавилась от ценных вещей.

10 мая бывшая жена покойного российского барда Владимира Высоцкого Марина Влади отмечает 85-летие. В таком почтенном возрасте она продолжает иногда играть на сцене театра и раз за разом дает интервью. А вот с кино актриса распрощалась. Марина Влади прославилась в кинематографе в 17 лет, когда сыграла в ленте "Колдунье" по мотивам повести Куприна "Олеся".



Личная жизнь Марины Влади была насыщенной и драматичной. Первый раз она решилась на отношения с актером и режиссером Робером Оссейном, потом вышла за пилота и владельца авиакомпании Жана-Клода Бруйе. Однако ни с одним, ни с другим Марина Влади не обрела счастья. Тем не менее, актриса родила сыновей Игоря, Петра и Владимира.

Самыми яркими и драматичными в личной жизни Марины Влади были 12 лет отношений с бардом Владимиром Высоцким, третьим ее мужем. Их любовь была похожа на извергающийся вулкан, кипела страстями и переживаниями.

Четвертый раз, уже после смерти Владимира Высоцкого, Марина Влади вышла за онколога Леона Шварценберга. Именно он сумел вытащить ее из затяжной депрессии, когда она была уже на грани.

"Нас связывали глубокие чувства, та любовь, когда страсти поутихли. Ему было 58, а мне — ​43. Мы прожили с ним 23 года", – рассказывала Марина Влади.

Когда ей было 65, она снова овдовела. Онколог по злому року скончался от той же болезни, от которой лечил своих пациентов – его съел рак. С тех пор Марина Влади была уже одна.

В какой-то период у нее начались проблемы с деньгами. Сыновья построили свои семьи и жили каждый своей жизнью. В большом загородном доме Марине Влади было грстно и одиноко.

В 2015-м вдова Высоцкого решила переехать в маленькую парижскую квартиру. Пр переезде многое распродала, в том числе ценные вещи – книги, картины, иконы.

Когда дело дошло до личных вещей Высоцкого, в обществе начался скандал. Поклонники барда обвинили Марну Влади в бездарном разбазаривании ценной коллекции. Особенно дорога поклонникам была посмертная маска Высоцкого из бронзы, которая тоже ушла с молотка.

Большую часть вещей Владимира Высоцкого в 2015-м выкупил бизнесмен Андрей Гавриловский, создатель памятника Высоцкому и посвященного ему музея в Екатеринбурге. Всего он отдал Влади около 365 тысяч евро.