Теперь официально: Объявлено о беременности распухшей МакSим

Срыву концертов МакSим нашлось объяснение.

Уже не первую неделю поклонники всерьез обеспокоены здоровьем исполнительницы хита "Знаешь ли ты". Началось все с сорванного концерта в Сочи, когда певица после пары неудачных попыток попасть в ноты удалилась со сцены. А потом по Сети разлетелось видео с выступление артистки в Твери, где МакSим опять выглядела болезненно и еле стояла на ногах.

Поклонники звезды обрушились с критикой на ее команду, которая позволяет выходить на сцену в плохом самочувствии. К тому же некоторые фанаты стали предполагать, что певица находится в интересном положении: уж слишком сильно она распухла для своего всегда худощавого телосложения. И тяжелая работа, как опять же в Сети жаловались многие, может навредить артистке, если она все-таки ждет ребенка.

В конце концов взволнованные россияне добились своего. МакSим объявила о приостановке тура, а ее представители тем временем опровергают парящие в воздухе слухи. В разговоре с журналистами пиар-директор Яна Богушевская объявила о беременности звезды, которой на самом деле нет. Представитель певицы объяснила, что она – обычный человек, который может позволить себе набрать пару лишних килограммов. Так что, теперь официально заявлено, что срыв выступлений не связан с интересным положением.

Вместе с тем пиарщица подтвердила, что у исполнительницы хита "Знаешь ли ты" действительно есть некоторые проблемы со здоровьем. Однако не уточнила, какие именно. По ее словам, МакSим сейчас проходит курс лечения и вместо скандалов нуждается в покое.