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Воскресенье 30 апреля

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"Вновь на лобном месте": отмотавшая три года в тюрьме звезда "Дома-2" готова строить любовь

"Вновь на лобном месте": отмотавшая три года в тюрьме звезда "Дома-2" готова строить любовь
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Анастасия Дашко, звезда реалити-шоу "Дом-2", вернулась на проект после трёх лет тюрьмы и готова строить новые отношения.

Дашко пришла на шоу "Дом-2" в далеком 2004 году и провела на площадке несколько лет, пытаясь построить любовь с Сэмом Селезневым, но после проекта сохранить эти отношения паре не удалось. А дальше жизнь подкинула Анастасии Дашко новое испытание – звезда "Дома–2" оказалась за решеткой по обвинению в мошенничестве.

Анастасия Дашко, как удалось доказать следствию, вместе с подельником предлагала челябинскими предпринимателями пеноблоки по удивительно низкой цене. Естественно, те тут же соглашались на сделку, а Дашко забирала предоплату и навсегда исчезала с полученными деньгами.

Звезду "Дома-2" приговорили к трем годам лишения свободы. Отмотав срок, девушка пыталась начать жизнь с чистого листа. Но работа в небольшой компании в Златоусте – это далеко не предел мечтаний. Поэтому Анастасия не теряет надежду и готова снова "строить свою любовь" на скандальном телепроекте. Бывшая зечка заявила, что возвращается в Москву и планирует "камбэк" в проект.

"Да, я волнуюсь вновь оказаться на лобном месте. Да, я волнуюсь выглядеть не красиво, как тогда, когда пришла на кастинг и чуть не ушла, когда увидела московских красоток", – написала Дашко в личном блоге.

30 апреля 2023, 18:06
Фото: dashko.anastasiya / социальные сети
Соцсети• Требует проверки

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