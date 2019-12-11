Как сложилась жизнь отсидевшей в тюрьме Анастасии Дашко

По словам близкого друга экс-участницы телестройки, владельца салона красоты Стаса Кутыгина, у нее сейчас все просто замечательно. Она занимается бизнесом, в котором очень успешна.
"Мы с ней знакомы много лет, очень близко дружим. Я даже делал ей прическу на свадьбу. Живет в Екатеринбурге, но иногда приезжает в Челябинск, чтобы увидеться с друзьями", – рассказал стилист в беседе с корреспондентом издания StarHit.
Четыре года назад Дашко заняла пост заместителя директора в екатеринбургской Оперативной транспортной компании. Фирма занимается перевозкой крупногабаритных и сборных грузов и является одним из лидеров в логистической сфере Свердловской области.
Кроме того, Анастасия воспитывает сыновей Клима и Луку. Отец мальчиков – супруг бывшей участницы "Дома-2" Константин Кулешов.
"Настя очень хороший человек, она и мама замечательная. У нее сейчас совершенно новая жизнь, поэтому с журналистами она общаться не хочет. Она замужем, воспитывает двоих сыновей, так что все проблемы остались в прошлом", – добавил близкий друг девушки.
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